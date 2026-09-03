ФОТО: в центре Юрмалы на улице Йомас вновь заработал SPA-центр, обновленный за 1,2 млн евро
Jūrmala SPA Hotel в центре Юрмалы после реконструкции открыл обновленный SPA-центр. В проект было инвестировано 1,2 млн евро.
В ходе работ были отремонтированы процедурные кабинеты и заменена часть оборудования. В центре появились обновленные зоны для водных процедур, бальнеотерапии, массажа, физиотерапии и других восстановительных услуг.
По словам директора Jūrmala SPA Hotel Арне Калбуса, обновление SPA-центра стало частью более широкой модернизации отеля. В последние годы здесь также ремонтировали номера и конференц-залы и меняли визуальную концепцию бренда.
Одним из основных направлений нового центра стали водные процедуры. Для них установлено новое оборудование Mediprogress, включая ванны из антибактериального материала IONPURE на основе ионов серебра. Посетителям доступны жемчужные и гидромассажные ванны, а также подводный массаж.
Кроме того, в центре оборудованы отдельные помещения для парных процедур. Для детей предусмотрен отдельный набор SPA-процедур и соляная комната с мультфильмами.
После реконструкции изменился и интерьер центра. В оформлении использованы преимущественно песочные, землистые и нейтральные оттенки, натуральные фактуры и мягкое освещение.
В отеле заявляют, что при обновлении центра сделали больший акцент не только на косметических процедурах, но и на восстановлении, физиотерапии и бальнеотерапии.
Читайте продолжение после рекламы
Открытие SPA-центра стало очередным этапом обновления Jūrmala SPA Hotel. В 2026 году отель получил категорию 4 звезды Superior, а летом - международный экологический сертификат Green Key.