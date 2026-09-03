ФОТО: в центре Юрмалы на улице Йомас вновь заработал SPA-центр, обновленный за 1,2 млн евро
Фото: пресс-фото
В центре оборудованы отдельные помещения для парных процедур.
В Латвии

ФОТО: в центре Юрмалы на улице Йомас вновь заработал SPA-центр, обновленный за 1,2 млн евро

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Jūrmala SPA Hotel в центре Юрмалы после реконструкции открыл обновленный SPA-центр. В проект было инвестировано 1,2 млн евро.

В ходе работ были отремонтированы процедурные кабинеты и заменена часть оборудования. В центре появились обновленные зоны для водных процедур, бальнеотерапии, массажа, физиотерапии и других восстановительных услуг.

Фото: пресс-фото

По словам директора Jūrmala SPA Hotel Арне Калбуса, обновление SPA-центра стало частью более широкой модернизации отеля. В последние годы здесь также ремонтировали номера и конференц-залы и меняли визуальную концепцию бренда.

Фото: пресс-фото

Одним из основных направлений нового центра стали водные процедуры. Для них установлено новое оборудование Mediprogress, включая ванны из антибактериального материала IONPURE на основе ионов серебра. Посетителям доступны жемчужные и гидромассажные ванны, а также подводный массаж.

Кроме того, в центре оборудованы отдельные помещения для парных процедур. Для детей предусмотрен отдельный набор SPA-процедур и соляная комната с мультфильмами.

Фото: пресс-фото

После реконструкции изменился и интерьер центра. В оформлении использованы преимущественно песочные, землистые и нейтральные оттенки, натуральные фактуры и мягкое освещение.

В отеле заявляют, что при обновлении центра сделали больший акцент не только на косметических процедурах, но и на восстановлении, физиотерапии и бальнеотерапии.

Фото: пресс-фото

Открытие SPA-центра стало очередным этапом обновления Jūrmala SPA Hotel. В 2026 году отель получил категорию 4 звезды Superior, а летом - международный экологический сертификат Green Key.

Фото: пресс-фото
Фото: пресс-фото
Фото: пресс-фото

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