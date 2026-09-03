Национальное объединение предлагает запретить транзит российского и белорусского зерна через Латвию
Национальное объединение (НО) предлагает полностью запретить транзит через Латвию сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения, а также их хранение в латвийских портах, таможенных складах и свободных зонах.
Как сообщили в партии, соответствующее предложение планируется обсудить на заседании коалиционных партнеров 7 сентября. В Национальном объединении считают, что Латвия уже сделала важный шаг, запретив импорт сельскохозяйственной продукции из стран-агрессоров, однако российские и белорусские грузы по-прежнему могут использовать латвийскую инфраструктуру для транзита и хранения. По мнению партии, это создает как экономические, так и связанные с безопасностью риски.
Депутат Сейма Янис Эглитс заявил, что латвийские порты и железная дорога должны работать в интересах Латвии и ее союзников, а не России и Беларуси, пока Россия продолжает полномасштабную войну против Украины.
В НО также считают, что Москва использует экспорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции как инструмент экономического давления, одновременно стараясь сохранять влияние на европейских рынках. Поэтому обслуживание таких грузов в Латвии, по мнению партии, позволяет получать экономическую выгоду от экспорта страны-агрессора.
Российское зерно разворачивается к Балтийскому морю
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В прошлом экспортном сезоне - с июля 2025 года по июнь 2026 года - через порты Черного и Азовского морей Россия отправила 46,3 млн тонн зерна, или около 90% всего экспорта. Через российские порты на Балтийском море прошло лишь около 1 млн тонн.
Однако в начале нового сезона ситуация резко изменилась. По данным Reuters, к середине августа 2026 года спрос на перевозку зерна в российские балтийские порты уже достиг 5 млн тонн. Российские экспортеры также все чаще рассматривают порты стран Балтии, прежде всего Латвии.
Правительство также созвало внеочередное заседание, на котором ответственные министерства и учреждения должны предоставить информацию об объемах и происхождении зерновых грузов.
Таким образом, вопрос российского зерна может стать одним из ключевых пунктов ближайших переговоров внутри правящей коалиции.