Национальное объединение предлагает запретить транзит российского и белорусского зерна через Латвию

Как сообщили в партии, соответствующее предложение планируется обсудить на заседании коалиционных партнеров 7 сентября. В Национальном объединении считают, что Латвия уже сделала важный шаг, запретив импорт сельскохозяйственной продукции из стран-агрессоров, однако российские и белорусские грузы по-прежнему могут использовать латвийскую инфраструктуру для транзита и хранения. По мнению партии, это создает как экономические, так и связанные с безопасностью риски.