Многие жители Латвии заменили банковские карты другим, более удобным способом оплаты
Опрос банка Luminor показал, что почти 60% жителей хранят в цифровом кошельке одну или несколько цифровых карт. Платежные и клиентские карты лояльности при этом находятся в одном месте — в телефоне или умных часах.
Почти у трети, или 29% жителей Латвии, в цифровом кошельке, то есть в телефоне, хранится одна карта, а 31% добавили туда две или более платежные карты или карты лояльности, свидетельствуют данные опроса. Среди главных преимуществ цифровых платежных карт жители называют возможность совершать повседневные платежи без дополнительной платы, быстрый доступ к карте и удобство ее использования.
Рост популярности цифровых решений подтверждают и данные торговой сети Rimi. Приложением компании в странах Балтии пользуются около миллиона человек. Покупатели все чаще используют цифровые каналы, чтобы в одном месте получать доступ к акциям, персонализированным предложениям, преимуществам программ лояльности и другим возможностям. За последний год число пользователей, которые не пользуются ни одним цифровым каналом, сократилось на 15%, а использование приложения выросло на 35%.
Данные опроса показывают, что у цифровых карт по-прежнему есть потенциал для дальнейшего распространения: 35% жителей заявили, что еще не добавляли цифровые карты в телефон или умные часы и никогда ими не пользовались. Еще 5% отметили, что когда-то пробовали ими пользоваться, но сейчас уже не используют.
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