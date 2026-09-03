Многие жители Латвии заменили банковские карты другим, более удобным способом оплаты

Данные опроса показывают, что у цифровых карт по-прежнему есть потенциал для дальнейшего распространения: 35% жителей заявили, что еще не добавляли цифровые карты в телефон или умные часы и никогда ими не пользовались. Еще 5% отметили, что когда-то пробовали ими пользоваться, но сейчас уже не используют.