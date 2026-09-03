Елгавская тюрьма (2026)
Команда Otkrito побывала в Елгавской тюрьме, которая 30 июня 2026 года прекратила работу. После перевода заключенных в другие учреждения территория ...
Место, где провели годы сотни заключенных: Елгавская тюрьма открыла двери для посетителей
Otkrito побывал в Елгавской тюрьме, которая 30 июня 2026 года прекратила работу. После перевода заключенных в другие учреждения территория стала доступна для экскурсий.
Елгавская тюрьма - одно из старейших исправительных учреждений Латвии, которое открылось еще в 1870 году. 30 июня 2026 года тюрьма прекратила работу, а всех заключенных перевели в Лиепайскую тюрьму. После этого территория, которая больше века оставалась закрытой для посторонних, стала доступна для экскурсий.
За свою историю Елгавская тюрьма прошла через разные периоды, а количество людей, которые находились здесь одновременно, менялось. В 2005 году в учреждении содержалось около 700 заключенных, тогда как в последние годы их число составляло около 320 человек.
На протяжении двухчасовой экскурсии можно увидеть места, где проходила повседневная жизнь заключенных - камеры, прогулочные зоны, изоляторы, помещения для обучения, столовую, капеллу и комнаты для встреч с родственниками.
От камеры до капеллы – что увидела команда Otkrito за стенами Елгавской тюрьмы.
Камеры, где каждый метр имел значение
Елгавская тюрьма была исправительным учреждением для мужчин, где содержались заключенные с разными режимами. В самых строгих условиях пространство было максимально ограниченным: небольшие камеры с минимальным количеством вещей и слабым освещением.
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Даже обычные бытовые процессы проходили через строгую систему контроля. Например, еду заключенным передавали через специальное отверстие в двери камеры.
В других помещениях условия были менее суровыми - там было больше пространства и света, а некоторые заключенные украшали стены картинами, стараясь сделать свое временное место пребывания более личным.
За нарушение режима в тюрьме существовали специальные изоляторы. Их условия были значительно строже: металлическое спальное место и туалет - больше ничего. В таком помещении заключенный мог провести от трех до семи дней.
Жизнь за пределами камеры
Несмотря на строгие правила, жизнь в тюрьме не ограничивалась только пребыванием в камерах. Заключенные могли получать среднее и профессиональное образование, осваивать компьютерные специальности и изучать электротехнику.
Было предусмотрено и свободное время: люди играли в шахматы, занимались спортом и создавали различные поделки своими руками.
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Особое место на территории занимала капелла - ее построили сами заключенные. Здесь проходили религиозные мероприятия, а для некоторых это было важным местом духовной поддержки.
Свидания, документы и память о прошлом
Важной частью жизни заключенных были встречи с родственниками. Для коротких свиданий в тюрьме существовали специальные комнаты, а для более длительных встреч работала гостиница на территории учреждения. В определенных случаях родственники могли приехать и остаться на ночь, чтобы провести больше времени со своим близким.
В административной части сохранились документы и материалы учреждения, которые сегодня стали частью истории Елгавской тюрьмы.
Сейчас бывшая тюрьма открывает посетителям пространство, которое почти не изменилось после завершения ее работы. Это возможность увидеть не только архитектуру старого здания, но и понять, как была устроена жизнь внутри закрытого учреждения.
Экскурсии по бывшей Елгавской тюрьме сейчас доступны для посетителей. Стоимость участия – 8 евро. Однако на все объявленные эукскурсии в сентября билеты уже распроданы. Но организаторы обещали, что если будет высокий спрос, то в октябре планируется организовать дополнительные экскурсии.
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Теперь заключенные из Елгавской тюрьмы находятся здесь:
Открытие Лиепайской тюрьмы
В Латвии открыли новую Лиепайскую тюрьму, которую называют самым технологически развитым объектом в системе мест заключения.