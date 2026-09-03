Сейм Латвии не поддержал отставку министра внутренних дел Яниса Домбравы
Большинство депутатов Сейма отклонило требование об отставке министра внутренних дел Яниса Домбравы. Поводом для инициативы оппозиции стало предложение закрыть пограничный пункт Патерниеки на границе с Беларусью.
В четверг Сейм Латвии рассмотрел требование оппозиционных депутатов о выражении недоверия министру внутренних дел Янису Домбраве. За его отставку проголосовали 25 депутатов, тогда как 64 представителя коалиции не поддержали инициативу.
В числе проголосовавших за отставку были депутаты партий "Латвия на первом месте", "Прогрессивные", а также бывшие и нынешние депутаты партии "За стабильность!".
Требование об отставке внесли десять депутатов "Латвии на первом месте". Они связали свою инициативу с планами Министерства внутренних дел приостановить работу пограничного пункта Патерниеки на латвийско-белорусской границе.
Перед голосованием у здания Сейма прошел пикет в поддержку Домбравы, организованный Национальным объединением. В нем приняли участие около 30 человек, в том числе депутаты Сейма и Рижской думы от НО. Организаторы заявили, что акция должна была продемонстрировать поддержку действиям Домбравы и его "твердой защите национальных интересов Латвии".
В начале августа Министерство внутренних дел сообщило о намерении предложить правительству приостановить работу пункта Патерниеки. Решение объяснялось необходимостью борьбы с нелегальной миграцией. Однако после заседания правительства премьер-министр Андрис Кулбергс и Домбрава заявили, что правительство не будет принимать решение о закрытии пункта.