Сейм Латвии не поддержал отставку министра внутренних дел Яниса Домбравы

Перед голосованием у здания Сейма прошел пикет в поддержку Домбравы, организованный Национальным объединением. В нем приняли участие около 30 человек, в том числе депутаты Сейма и Рижской думы от НО. Организаторы заявили, что акция должна была продемонстрировать поддержку действиям Домбравы и его "твердой защите национальных интересов Латвии".