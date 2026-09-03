Сейм Латвии не поддержал отставку министра внутренних дел Яниса Домбравы
Фото: LETA
Сейм не отправил Домбраву в отставку.
В Латвии

Сейм Латвии не поддержал отставку министра внутренних дел Яниса Домбравы

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Большинство депутатов Сейма отклонило требование об отставке министра внутренних дел Яниса Домбравы. Поводом для инициативы оппозиции стало предложение закрыть пограничный пункт Патерниеки на границе с Беларусью.

В четверг Сейм Латвии рассмотрел требование оппозиционных депутатов о выражении недоверия министру внутренних дел Янису Домбраве. За его отставку проголосовали 25 депутатов, тогда как 64 представителя коалиции не поддержали инициативу.

В числе проголосовавших за отставку были депутаты партий "Латвия на первом месте", "Прогрессивные", а также бывшие и нынешние депутаты партии "За стабильность!".

Требование об отставке внесли десять депутатов "Латвии на первом месте". Они связали свою инициативу с планами Министерства внутренних дел приостановить работу пограничного пункта Патерниеки на латвийско-белорусской границе.

Перед голосованием у здания Сейма прошел пикет в поддержку Домбравы, организованный Национальным объединением. В нем приняли участие около 30 человек, в том числе депутаты Сейма и Рижской думы от НО. Организаторы заявили, что акция должна была продемонстрировать поддержку действиям Домбравы и его "твердой защите национальных интересов Латвии".

В начале августа Министерство внутренних дел сообщило о намерении предложить правительству приостановить работу пункта Патерниеки. Решение объяснялось необходимостью борьбы с нелегальной миграцией. Однако после заседания правительства премьер-министр Андрис Кулбергс и Домбрава заявили, что правительство не будет принимать решение о закрытии пункта.

Темы

Андрис КулбергсМинистерство внутренних делЛатвияЛатвия на первом местеЯнис ДомбраваЗа стабильностьПрогрессивные

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