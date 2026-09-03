ФОТО: в Зиепниеккалнсе открылся новый Lemon Gym - чем спортклуб за 900 000 евро хочет удивить посетителей

В целом в 2026 году инвестиции Lemon Gym в открытие новых и развитие существующих клубов в Латвии превысят 1,3 млн евро. Помимо открытия клуба в Зиепниеккалнсе, в этом году компания вложила 400 000 евро в модернизацию и перестройку своего крупнейшего клуба в AKROPOLE Rīga.