ФОТО: в Зиепниеккалнсе открылся новый Lemon Gym - чем спортклуб за 900 000 евро хочет удивить посетителей
Сеть спортивных клубов Lemon Gym, инвестировав около 900 000 евро, на этой неделе открыла новый клуб в Зиепниеккалнсе по адресу улица Валдекю, 39.
Новый зал площадью около 1200 квадратных метров стал девятым клубом Lemon Gym в Латвии и вторым в Пардаугаве. Инвестиции включали перестройку и адаптацию помещений под нужды спортклуба, строительство сауны, закупку нового оборудования и другие работы.
Новый клуб открыл двери для посетителей в среду, 2 сентября. Это также первый Lemon Gym в Латвии, где создана специальная зона восстановления Recovery. Посетителям доступны просторный зал для групповых занятий, сауна, кардио- и функциональная зоны, зона свободных весов, а также специализированная Booty-зона с оборудованием для тренировки ягодичных мышц.
Тренажеры и другое оборудование подобраны с учетом актуальных потребностей клиентов и современных тренировочных привычек. Особое внимание уделено блочным тренажерам, свободным весам и оборудованию для силовых тренировок.
В клубе доступны групповые занятия и индивидуальные тренировки с персональным тренером. Одновременно здесь могут заниматься около 180 человек. Место для нового клуба выбиралось с учетом численности населения района, транспортной доступности и существующего покрытия сети Lemon Gym в Пардаугаве.
Клуб в Зиепниеккалнсе стал вторым Lemon Gym на левом берегу Даугавы. До этого в Пардаугаве сеть была представлена только клубом в Иманте на улице Слокас, 161.
В целом в 2026 году инвестиции Lemon Gym в открытие новых и развитие существующих клубов в Латвии превысят 1,3 млн евро. Помимо открытия клуба в Зиепниеккалнсе, в этом году компания вложила 400 000 евро в модернизацию и перестройку своего крупнейшего клуба в AKROPOLE Rīga.
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В ближайшие годы Lemon Gym планирует продолжать расширение сети в Латвии, ежегодно открывая по два-три новых клуба и инвестируя в их создание около 2-3 млн евро.