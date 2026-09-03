ФОТО: в Зиепниеккалнсе открылся новый Lemon Gym - чем спортклуб за 900 000 евро хочет удивить посетителей
Фото: пресс-фото
Новый клуб открыл двери для посетителей в среду, 2 сентября.
В Латвии

ФОТО: в Зиепниеккалнсе открылся новый Lemon Gym - чем спортклуб за 900 000 евро хочет удивить посетителей

Отдел спорта

Otkrito.lv

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Сеть спортивных клубов Lemon Gym, инвестировав около 900 000 евро, на этой неделе открыла новый клуб в Зиепниеккалнсе по адресу улица Валдекю, 39.

Новый зал площадью около 1200 квадратных метров стал девятым клубом Lemon Gym в Латвии и вторым в Пардаугаве. Инвестиции включали перестройку и адаптацию помещений под нужды спортклуба, строительство сауны, закупку нового оборудования и другие работы.

Фото: пресс-фото

Новый клуб открыл двери для посетителей в среду, 2 сентября. Это также первый Lemon Gym в Латвии, где создана специальная зона восстановления Recovery. Посетителям доступны просторный зал для групповых занятий, сауна, кардио- и функциональная зоны, зона свободных весов, а также специализированная Booty-зона с оборудованием для тренировки ягодичных мышц.

Фото: пресс-фото

Тренажеры и другое оборудование подобраны с учетом актуальных потребностей клиентов и современных тренировочных привычек. Особое внимание уделено блочным тренажерам, свободным весам и оборудованию для силовых тренировок.

Фото: пресс-фото

В клубе доступны групповые занятия и индивидуальные тренировки с персональным тренером. Одновременно здесь могут заниматься около 180 человек. Место для нового клуба выбиралось с учетом численности населения района, транспортной доступности и существующего покрытия сети Lemon Gym в Пардаугаве.

Клуб в Зиепниеккалнсе стал вторым Lemon Gym на левом берегу Даугавы. До этого в Пардаугаве сеть была представлена только клубом в Иманте на улице Слокас, 161.

Фото: пресс-фото

В целом в 2026 году инвестиции Lemon Gym в открытие новых и развитие существующих клубов в Латвии превысят 1,3 млн евро. Помимо открытия клуба в Зиепниеккалнсе, в этом году компания вложила 400 000 евро в модернизацию и перестройку своего крупнейшего клуба в AKROPOLE Rīga.

В ближайшие годы Lemon Gym планирует продолжать расширение сети в Латвии, ежегодно открывая по два-три новых клуба и инвестируя в их создание около 2-3 млн евро.

Фото: пресс-фото
Фото: пресс-фото

Темы

ЗиепниеккалнсLemon GymВалдекюСлокасЛатвияAkropole Rīga

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