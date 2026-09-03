"Они не дают особых причин им доверять": Херманис высказался о русских в Латвии

Херманис также связал свои опасения с возможным развитием военного конфликта. По его словам, Латвии остается надеяться, что Россия не получит возможностей для расширения войны. "Я думаю, мы можем только благодарить судьбу за то, что у Путина сейчас не очень получается. У него сейчас нет особых ресурсов для того, чтобы развернуться здесь", - сказал он.