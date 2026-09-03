"Они не дают особых причин им доверять": Херманис высказался о русских в Латвии
В передаче LTV "Что происходит в Латвии?" ("Kas notiek Latvijā?") театральный режиссер и политический активист Алвис Херманис высказался о русскоязычном электорате Латвии, его политических предпочтениях и отношении к государству.
Отвечая на вопрос ведущего Яниса Домбурса о том, как демократически двигаться вперед в ситуации, когда значительная часть электората относится к нелатышам и негражданам, Херманис признался, что относится к происходящему с подозрением.
"На мой взгляд, все это очень подозрительно. И партии, в которых они сейчас группируются, все это довольно пугает", - сказал режиссер. Херманис отметил, что среди их сторонников есть и латыши. Однако, по его мнению, этого недостаточно, чтобы говорить о надежности всей группы.
"На мой взгляд, они не дают особых причин им доверять", - заявил он.
По мнению режиссера, в нынешних условиях латышам следует самим брать ответственность за будущее страны. "Я думаю, что нам, латышам, нужно взять свою страну в свои руки и взять на себя ответственность", - сказал Херманис.
При этом он подчеркнул, что не считает всех русских жителей Латвии нелояльными. В качестве примера режиссер привел своего соседа. "Если здесь есть какие-то русские, которые наши, очень хорошие - у меня, например, такой сосед Игорь, он очень хороший, - спасибо, тогда они наши", - отметил Херманис.
Однако распространять такое доверие на русскоязычное население в целом он считает рискованным. "Я бы не стал особо рассчитывать на то, что массово они будут лояльны", - заявил режиссер.
Херманис также связал свои опасения с возможным развитием военного конфликта. По его словам, Латвии остается надеяться, что Россия не получит возможностей для расширения войны. "Я думаю, мы можем только благодарить судьбу за то, что у Путина сейчас не очень получается. У него сейчас нет особых ресурсов для того, чтобы развернуться здесь", - сказал он.
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"Надеюсь, что этот новый тип войны, с технологиями, с дронами, например, больше не требует больших армий для того, чтобы защищаться. В этом много плюсов для маленьких государств, таких как мы", - отметил Херманис.
Завершая свою мысль, он вновь вернулся к вопросу лояльности русских жителей Латвии, заявив: "Слава богу, потому что наши русские все-таки ведут себя подозрительно".