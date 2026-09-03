В ЕС запретят называть растительные продукты "мясом", "беконом" и "стейком"

Регламент также предусматривает изменения в указании происхождения продуктов. С 18 августа этого года Европейская комиссия получила полномочия расширять требования к указанию места выращивания и страны происхождения в торговых стандартах. В дальнейшем такие правила смогут распространяться и на мясо птицы, а также на намазываемые жиры.