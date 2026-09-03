В ЕС запретят называть растительные продукты "мясом", "беконом" и "стейком"
18 августа этого года вступил в силу регламент ЕС, предусматривающий изменения в требованиях к продаже и маркировке пищевых продуктов. Одно из ключевых нововведений - такие привычные для мясной отрасли обозначения, как "мясо", "бекон", "стейк" и "филе", больше нельзя будет использовать для растительных и других альтернативных продуктов.
Новые требования начнут применяться с 19 августа 2029 года. С этого дня определенные в регламенте обозначения можно будет использовать только для мяса и мясных продуктов.
Это означает, что такие термины, как мясо, говядина, свинина, куриное мясо, филе, ребра, бекон, стейк, T-bone стейк, печень и другие предусмотренные регламентом названия нельзя будет использовать для продукции, изготовленной из растительного сырья, микроорганизмов, грибов, водорослей, а также клеточных и тканевых культур.
Новые требования должны помочь покупателям уже по названию продукта четче отличать мясные изделия от их альтернатив.
Европейская комиссия получит право устанавливать отдельные исключения для названий продуктов, которые исторически используются в обществе в течение длительного времени и не создают риска введения потребителей в заблуждение.
Чтобы производители и продавцы успели адаптировать маркировку и упаковку, предусмотрен переходный период. Продукцию, выпущенную на рынок ЕС до 19 августа 2029 года и не соответствующую новым требованиям, разрешат продавать до исчерпания запасов, но не позднее 19 августа 2032 года.
Регламент также предусматривает изменения в указании происхождения продуктов. С 18 августа этого года Европейская комиссия получила полномочия расширять требования к указанию места выращивания и страны происхождения в торговых стандартах. В дальнейшем такие правила смогут распространяться и на мясо птицы, а также на намазываемые жиры.
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Министерство земледелия Латвии призывает предприятия пищевой отрасли заранее ознакомиться с новыми требованиями и учитывать их при планировании изменений маркировки и упаковки продукции.