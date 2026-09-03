Латвийским учителям готовы сделать подарок в размере до 15 000 евро. Но есть условие
Девелопер недвижимости Invego до конца сентября предлагает помощь в размере до 15 000 евро всем учителям, работающим в школах и детских садах Латвии, при покупке нового жилья в любом из жилых проектов компании.
По информации компании, до сих пор этой возможностью в Латвии уже воспользовались пять учителей, которые в общей сложности сэкономили 75 000 евро при покупке жилья в разных проектах. В настоящее время Invego предлагает помощь в размере 15 000 евро при покупке жилья с двумя и более комнатами и 10 000 евро при покупке однокомнатной квартиры во всех своих проектах. Предложение действует до конца сентября.
Группа Invego работает в трех странах и специализируется на создании крупных жилых и деловых кварталов с комплексной концепцией, формирующей городскую среду будущего. В группу Invego входят более 60 компаний в Эстонии, Латвии и Португалии, а в настоящее время реализуется около 30 различных девелоперских проектов.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что обнаружена огромная разница в ценах на недвижимость в разных городах Латвии.