Латвийским учителям готовы сделать подарок в размере до 15 000 евро. Но есть условие

По информации компании, до сих пор этой возможностью в Латвии уже воспользовались пять учителей, которые в общей сложности сэкономили 75 000 евро при покупке жилья в разных проектах. В настоящее время Invego предлагает помощь в размере 15 000 евро при покупке жилья с двумя и более комнатами и 10 000 евро при покупке однокомнатной квартиры во всех своих проектах. Предложение действует до конца сентября.