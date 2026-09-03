"Не ходить по чужой территории": жители Лиепны пожаловались на обитателей центра для просителей убежища

Отдельно обсуждалось будущее территории бывшего спортивного стадиона Лиепненской школы-интерната. По словам представительницы Лиепненской волости Гуниты Канепе, в будущем здесь можно было бы создать благоустроенную зеленую зону, спортивную площадку и другую инфраструктуру, которой могли бы пользоваться как жители центра, так и местные жители.