"Не ходить по чужой территории": жители Лиепны пожаловались на обитателей центра для просителей убежища
Жители села Лиепна в Алуксненском крае обеспокоены пребыванием в поселке обитателей центра для просителей убежища и призывают местные власти усилить контроль. Особое внимание жители хотят уделить соблюдению правил общественного порядка и неприкосновенности частной собственности.
На встрече с представителями Алуксненского краевого самоуправления жители Лиепны попросили усилить надзор за обитателями центра и лучше разъяснять им действующие в Латвии законы и правила общественного порядка.
В частности, речь шла о необходимости соблюдать правила дорожного движения, уважать границы частных владений и не находиться на чужой территории без разрешения владельца. Жители также подчеркнули, что фотографировать объекты, расположенные на частной территории, без согласования недопустимо.
Отдельно обсуждалось будущее территории бывшего спортивного стадиона Лиепненской школы-интерната. По словам представительницы Лиепненской волости Гуниты Канепе, в будущем здесь можно было бы создать благоустроенную зеленую зону, спортивную площадку и другую инфраструктуру, которой могли бы пользоваться как жители центра, так и местные жители.