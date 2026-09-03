Браже назвала попытку атаки на аэропорт Лейпцига "государственным терроризмом" со стороны России
1 и 2 сентября 2026 года в Уиклоу, Ирландия, министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла участие в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС, известной как Гимних. Она заявила, что угроза со стороны России для Европы, включая попытку атаки беспилотника на аэропорт Лейпцига, является государственно спонсируемым терроризмом, сообщает МИД Латвии.
На встрече обсуждались поддержка Украины, ситуация на Ближнем Востоке и укрепление внешней политики ЕС. Кроме того, Браже договорилась с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд о тесном сотрудничестве и обмене информацией при поиске граждан двух стран, пропавших без вести в Непале.
Во встрече также участвовали представители Канады, Исландии, Норвегии, Швейцарии и Великобритании, а также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Во время переговоров с главой МИД Канады Браже договорилась о сотрудничестве двух стран в Непале. В настоящее время без вести пропавшими там считаются 33 гражданина Латвии и около 30 граждан Канады. Обе страны уже направили в Непал своих представителей. Министры договорились оперативно обмениваться информацией, если появятся какие-либо данные о местонахождении пропавших.
Одной из центральных тем встречи стала российская агрессия против Украины и угроза, которую Россия представляет для Европы. Совещание состоялось на следующий день после того, как Германия возложила на Россию ответственность за попытку вооруженной атаки беспилотника на аэропорт Лейпцига.
Байба Браже выразила полную солидарность Латвии с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем и немецким обществом.
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"Атака в Лейпциге еще раз подтверждает, что Россия представляет прямую угрозу безопасности всей Европы. Это была не просто гибридная атака, а государственно спонсируемый терроризм на территории Германии", - подчеркнула министр.
Браже также напомнила о систематических российских атаках на Украину и ее мирных жителей. По ее словам, июль этого года стал самым смертоносным месяцем для гражданского населения Украины с 2022 года. Министр призвала продолжить укрепление обороноспособности Украины, устойчивости ее экономики и общества, а также энергетической инфраструктуры.
Она также призвала ограничивать возможности России по производству ракет, беспилотников и другого вооружения, регулярно вводя новые санкции, не дожидаясь только крупных санкционных пакетов, согласование которых зачастую занимает много времени. Одновременно ЕС, по ее словам, должен продолжить работу над 22-м пакетом санкций и продлить уже действующие ограничения против России и Беларуси.
Обсуждая ситуацию на Ближнем Востоке, Браже подтвердила поддержку Латвией дипломатического урегулирования конфликта с Ираном и восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе. Министры также обсудили гуманитарную ситуацию в Газе, эскалацию насилия на Западном берегу, перспективы решения конфликта на основе принципа двух государств и ситуацию в Ливане.
Главы МИД стран ЕС также рассмотрели возможности сделать внешнюю политику Евросоюза более эффективной и оперативной, укрепить сотрудничество с международными партнерами и увеличить влияние ЕС в многосторонних форматах.
Накануне встречи министров, 1 сентября, Байба Браже в Дублине также встретилась с председателем парламентской комиссии Ирландии по иностранным делам и торговле Джоном Лахартом и членами комиссии Кеном О'Флинном и Элис-Мэри Хиггинс.
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Стороны обсудили приоритеты председательства Ирландии в Совете ЕС, ситуацию на Ближнем Востоке, российскую агрессию против Украины, а также актуальную ситуацию в сфере безопасности в регионе.