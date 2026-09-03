Браже назвала попытку атаки на аэропорт Лейпцига "государственным терроризмом" со стороны России

Во время переговоров с главой МИД Канады Браже договорилась о сотрудничестве двух стран в Непале. В настоящее время без вести пропавшими там считаются 33 гражданина Латвии и около 30 граждан Канады. Обе страны уже направили в Непал своих представителей. Министры договорились оперативно обмениваться информацией, если появятся какие-либо данные о местонахождении пропавших.