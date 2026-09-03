«Lidl» продолжает удивлять
Торговая сеть «Lidl» предлагает во всех своих магазинах в Латвии, Литве и Эстонии специальное мороженое-сюрприз с тремя разными уникальными вкусами, которые до сих пор не были представлены ни в одной из стран Балтии.
Все три варианта мороженого продаются в одинаковой упаковке-загадке, поэтому до покупки невозможно определить, какой именно вкус скрыт внутри.
«В этом году «Lidl» отмечает свое пятилетие в Латвии, поэтому с весны мы постоянно удивляем жителей различными инициативами. Специальная кампания и песня, продукты синего цвета, различные акции и мероприятия – все это высоко оценили наши клиенты. Однако сюрпризы с нашей стороны не заканчиваются, и сейчас мы предлагаем уникальное мороженое с тремя разными вкусами, которое больше нигде не продается», – рассказывает руководитель отдела маркетинга «Lidl» в странах Балтии Неринга Подкопаева.
«Вкус – одно из наших основных чувств, однако в повседневной спешке мы часто не успеваем по-настоящему почувствовать все нюансы вкуса еды. Если мы знаем, какой именно вкус у клубники, шоколада или ванили, наши вкусовые рецепторы уже не так активно реагируют на него – мы не стараемся распознать этот вкус заново. А когда мы пробуем что-то впервые, наше внимание и вкусовые рецепторы сосредоточены на изучении и открытии вкуса. Поэтому на этот раз мы предлагаем каждому попробовать мороженое и попытаться угадать его вкус. Чтобы каждый мог оценить сюрприз, мы пока мы не будем раскрывать вкусы», – продолжает Н. Подкопаева.
Все три вида мороженого выпускаются в вафельных рожках и были произведены в Литве специально для сети Lidl в странах Балтии. Мороженое-сюрприз будет доступно в магазинах «Lidl» до 30 сентября по цене 0,99 евро за штуку.
Как сообщалось, сеть розничной торговли «Lidl» начала сезон своего пятилетнего юбилея в Латвии еще весной с кампании «Лучшие цены за пять лет». В честь юбилея была написана специальная песня, которую исполнил Лаурис Рейникс, а также проведены различные развлекательные мероприятия и подготовлены сюрпризы.