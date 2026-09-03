«Lidl» продолжает удивлять

«Вкус – одно из наших основных чувств, однако в повседневной спешке мы часто не успеваем по-настоящему почувствовать все нюансы вкуса еды. Если мы знаем, какой именно вкус у клубники, шоколада или ванили, наши вкусовые рецепторы уже не так активно реагируют на него – мы не стараемся распознать этот вкус заново. А когда мы пробуем что-то впервые, наше внимание и вкусовые рецепторы сосредоточены на изучении и открытии вкуса. Поэтому на этот раз мы предлагаем каждому попробовать мороженое и попытаться угадать его вкус. Чтобы каждый мог оценить сюрприз, мы пока мы не будем раскрывать вкусы», – продолжает Н. Подкопаева.