Экономист рассказал, почему население Латвии живет беднее, чем почти все остальные страны ЕС
В Латвии один из самых низких показателей фактического индивидуального потребления (Actual Individual Consumption - AIC) в Европейском союзе — 73% от среднего уровня по ЕС. Экономист банка Citadele Карлис Пургайлис объяснил, что означает этот показатель и как Латвия выглядит на фоне соседних стран.
В 2025 году фактическое индивидуальное потребление на душу населения, выраженное в стандарте покупательной способности (PPS), в 27 странах Европейского союза составляло от 73% до 145% от среднего уровня по ЕС.
Самый высокий уровень фактического индивидуального потребления в ЕС был зафиксирован в Люксембурге, Германии и Нидерландах. Самый низкий — в Латвии и Венгрии.
"73% одновременно означают две вещи: более низкие доходы и меньший объем финансируемых государством услуг на одного жителя, чем в среднем по ЕС. В отличие от валового внутреннего продукта (ВВП), который показывает общий объем произведенного в стране, этот показатель отражает реальную "силу евро" в кошельках жителей, то есть фактическую покупательную способность. С учетом местного уровня цен средний житель Латвии за год может позволить себе купить и потребить на 27% меньше товаров и услуг, чем средний европеец. Экономический оборот в Латвии меньше — наша покупательная способность ниже, поэтому мы получаем и можем позволить себе значительно меньше", — объясняет экономист.
Как живут эстонцы и литовцы?
Реальное благосостояние домохозяйств в странах Балтии различается. Ситуация в Эстонии на один процентный пункт лучше, чем в Латвии. В северной соседней стране зарплаты исторически выше, поэтому и по уровню потребления жители Эстонии на шаг впереди.
В свою очередь Литве удалось успешно сбалансировать экономический рост с покупательной способностью населения. Потребление составляет 87% от среднего уровня по ЕС, то есть всего на 13% ниже среднего. Это свидетельствует об успешном приближении Литвы к уровню жизни более состоятельных европейских стран.
Двигатель экономики — ВВП
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Существенные различия между странами ЕС наблюдаются и по ВВП на душу населения. В 2025 году в Латвии он был на 29% ниже среднего уровня по ЕС и составлял 71% от среднего показателя. Это третий самый низкий результат в ЕС — Латвия опережает только Грецию и Болгарию, где показатель составляет 68%.
"Пока общая экономическая активность и производительность предприятий в Латвии будут отставать от соседних стран, не будет прочной основы для долгосрочного роста покупательной способности населения, который позволил бы жителям страны наполнять свою повседневную потребительскую корзину так же, как это делают в Литве или Западной Европе", - подводит итог специалист.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что пожилые люди в Латвии официально объявлены самыми бедными в Евросоюзе.