Экономист рассказал, почему население Латвии живет беднее, чем почти все остальные страны ЕС

"73% одновременно означают две вещи: более низкие доходы и меньший объем финансируемых государством услуг на одного жителя, чем в среднем по ЕС. В отличие от валового внутреннего продукта (ВВП), который показывает общий объем произведенного в стране, этот показатель отражает реальную "силу евро" в кошельках жителей, то есть фактическую покупательную способность. С учетом местного уровня цен средний житель Латвии за год может позволить себе купить и потребить на 27% меньше товаров и услуг, чем средний европеец. Экономический оборот в Латвии меньше — наша покупательная способность ниже, поэтому мы получаем и можем позволить себе значительно меньше", — объясняет экономист.