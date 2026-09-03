"Черное" лето для латвийских велосипедистов - 200 пострадавших и 6 погибших

В общей сложности за происшествия с микромобильным транспортом этим летом страховщик выплатил почти 40 тысяч евро. Самая крупная выплата - 4000 евро - была произведена велосипедисту, который упал из-за небольшого наносa песка на дороге к велосипедной парковке и получил несколько травм. В другом происшествии велосипедист при падении выбил шесть зубов. Еще один велосипедист упал с велосипеда в скейтпарке, получив переломы двух костей со смещением, после чего потребовались операция и лечение в больнице.