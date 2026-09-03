"Черное" лето для латвийских велосипедистов - 200 пострадавших и 6 погибших
Данные Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) свидетельствуют, что этим летом безопасность велосипедистов на дорогах по-прежнему остается серьезной проблемой - с мая до конца июля в ДТП пострадали 200 велосипедистов, а трое погибли. Еще три велосипедиста погибли в августе.
С наступлением темного времени суток и возвращением школьников к более интенсивному движению эксперт CSDD по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис призывает к большему взаимному уважению и напоминает: права велосипедистов на дороге неразрывно связаны с обязанностью соблюдать правила и считаться с другими участниками движения.
В общей сложности с мая до середины августа страховая компания BALTA получила почти 300 заявлений о компенсации за травмы, полученные в происшествиях с микромобильным транспортом. Большинство - 82% заявлений - связаны с велосипедами, 12% - с самокатами, а 6% - с скутерами и электроскутерами.
Чаще всего поездка на велосипеде заканчивается различными ушибами и ранами, переломами плечевой или лучевой кости, вывихами, травмами пальцев и растяжениями связок. Нередко велосипедисты получают и травмы головы, в том числе сотрясение мозга, а также повреждения зубов. После более серьезных аварий пострадавшим могут потребоваться операции, длительная реабилитация и временная нетрудоспособность.
В общей сложности за происшествия с микромобильным транспортом этим летом страховщик выплатил почти 40 тысяч евро. Самая крупная выплата - 4000 евро - была произведена велосипедисту, который упал из-за небольшого наносa песка на дороге к велосипедной парковке и получил несколько травм. В другом происшествии велосипедист при падении выбил шесть зубов. Еще один велосипедист упал с велосипеда в скейтпарке, получив переломы двух костей со смещением, после чего потребовались операция и лечение в больнице.
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"С наступлением темного времени суток особенно важной становится видимость велосипедистов. К сожалению, привычка использовать фонари и светоотражающие элементы по-прежнему недостаточно распространена. Если плохая видимость сочетается с употреблением одурманивающих веществ, риск резко возрастает. Некоторые велосипедисты до сих пор ошибочно считают, что ездить на велосипеде в состоянии опьянения допустимо, однако опьянение существенно влияет как на равновесие, так и на способность удерживать траекторию", - рассказывает эксперт CSDD по безопасности дорожного движения и руководитель проекта по расследованию тяжелых ДТП Оскар Ирбитис.
"Важно отметить, что передвижение на велосипеде или другом средстве микромобильности в состоянии алкогольного опьянения не только повышает риск аварии, но и лишает возможности получить страховую компенсацию", - поясняет руководитель управления продуктами для частных лиц BALTA Армандс Лагонс.
С началом нового учебного года родителям и учителям важно обсудить с детьми и подростками безопасное поведение на дороге и убедиться, что у них есть необходимые знания и право на управление велосипедом. Оскар Ирбитис напоминает, что вместе с правами велосипедиста на дороге появляются и обязанности.
"Велосипедист должен соблюдать сигналы светофора и другие правила дорожного движения, двигаться предсказуемо и учитывать, что на тротуаре преимущество имеет пешеход. Даже при пересечении пешеходного перехода необходимо убедиться, что водитель заметил велосипедиста и сможет вовремя остановиться. Безопасное движение - это отношения, в которых должны участвовать обе стороны: велосипедисты должны считаться с пешеходами и водителями, а водители - с велосипедистами", - отмечает Ирбитис.
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Пять основных принципов безопасной езды на велосипеде
- Берегите голову. Всегда используйте правильно отрегулированный и застегнутый шлем - даже во время коротких поездок.
- Будьте заметны. Используйте передний и задний фонари, светоотражатели и хорошо заметную одежду, особенно в сумерках и при плохой погоде.
- Будьте трезвы. Не садитесь на велосипед после употребления алкоголя или других одурманивающих веществ и не пользуйтесь телефоном во время езды.
- Двигайтесь предсказуемо и учитывайте других. Соблюдайте правила дорожного движения, заранее подавайте сигналы о маневрах, не мешайте пешеходам и избегайте резкой смены направления движения.
- Убедитесь, что вас заметили. На перекрестках устанавливайте зрительный контакт с водителями, следите за слепыми зонами и не полагайтесь только на свое преимущество. Регулярно проверяйте также тормоза, шины и освещение велосипеда.