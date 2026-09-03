Месяц до выборов: в новый Сейм могут попасть 7 партий
На предстоящих выборах в Сейм 5%-й барьер могут преодолеть семь политических сил, свидетельствуют данные опроса, проведенного в конце августа агентством рыночных и социальных исследований Latvijas fakti в сотрудничестве с Faktu logs.
Результаты опроса, пересчитанные среди тех респондентов, которые определились с политическим выбором, показывают, что шанс на прохождение в парламент имеют "Объединенный список", "Латвия на первом месте" (ЛПМ), Национальное объединение, "Прогрессивные", Союз зеленых и крестьян (СЗК), "Суверенная власть"/"Объединение "Младолатыши"" (СВ/ОМ) и "Новое Единство".
Отвечая на вопрос, за какую политическую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, 15,6% всех опрошенных выразили поддержку "Объединенному списку", который представляет премьер-министр Андрис Кулбергс. За ЛПМ отдали бы свой голос 8,3% респондентов, а за Нацобъединение - 7,3%. За "Прогрессивных" проголосовали бы 7,1% опрошенных, за СЗК - 6,9%, за СВ/ОМ - 6,3%, а "Новое Единство" поддержали бы 5,9% участников опроса.
Партия "Мы меняем правила" в опросе получила поддержку 2,2% респондентов, за партию "За стабильность!" проголосовали бы 1,7%, такую же поддержку получила бы и партия "Для развития Латвии", а "Центр согласия" готовы поддержать 1,1% участников опроса. Каждая из остальных трех партий, включенных в рейтинг, - "Восходящее солнце для Латвии", "Список Гобземса" и Новая консервативная партия - получила бы менее 1% голосов избирателей, свидетельствуют данные опроса.
23,1% опрошенных не решили, за какую политическую партию голосовать, а 10,7% ответили, что не будут участвовать в выборах.
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Опрос Latvijas fakti в сотрудничестве с Faktu logs проводился с 21 по 31 августа методом стратифицированной случайной выборки; посредством очных интервью по месту жительства и телефонных интервью было опрошено 1058 граждан Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. Выборка рассчитана на основе последних статистических данных о распределении населения по административно-территориальным единицам Латвии.
При сравнении данных этого опроса с рейтингом партий, подготовленным в августе исследовательским центром SKDS по заказу Латвийского общественного СМИ, видно, что наиболее существенное различие заключается в количестве партий, которые потенциально могли бы пройти в Сейм, при пересчете данных ответов среди респондентов, определившихся с политическим выбором. По данным опроса SKDS, 5%-й барьер преодолели бы шесть политических сил: "Объединенный список", СВ/ОМ, "Прогрессивные", ЛПМ, "Новое Единство" и Нацобъединение, в то время как по данным опроса, проведенного Latvijas fakti и Faktu logs, 5%-й барьер преодолел бы и СЗК.
Кандидат в премьер-министры от СЗК, министр экономики Виктор Валайнис в интервью подкасту агентства LETA "Политики! Что это вообще было?" пояснил, что результаты разных опросов не всегда можно напрямую сравнивать, так как используются разные методологии. Политик особо выделил различия в результатах, полученных в интернет-опросах и телефонных интервью.