Месяц до выборов: в новый Сейм могут попасть 7 партий

При сравнении данных этого опроса с рейтингом партий, подготовленным в августе исследовательским центром SKDS по заказу Латвийского общественного СМИ, видно, что наиболее существенное различие заключается в количестве партий, которые потенциально могли бы пройти в Сейм, при пересчете данных ответов среди респондентов, определившихся с политическим выбором. По данным опроса SKDS, 5%-й барьер преодолели бы шесть политических сил: "Объединенный список", СВ/ОМ, "Прогрессивные", ЛПМ, "Новое Единство" и Нацобъединение, в то время как по данным опроса, проведенного Latvijas fakti и Faktu logs, 5%-й барьер преодолел бы и СЗК.