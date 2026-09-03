Троллейбусный маршрут закрыли после 80 лет работы - теперь жители Риги добиваются его возвращения

По его словам, цель инициативы заключается в конструктивном диалоге с Рижским самоуправлением и специалистами, отвечающими за планирование общественного транспорта. Жители хотят привлечь внимание к доступности транспорта и добиться принятия решения еще до завершения ремонта. "Спасибо всем, кто подписал инициативу и помог привлечь внимание к этому вопросу. Мы надеемся, что собранные подписи станут основанием для конструктивного разговора с ответственным департаментом и помогут найти наиболее удобное для жителей решение. Главное, чтобы после завершения ремонта на линии закрытого маршрута вновь появился надежный и удобный общественный транспорт", - добавил Кабаков.