Троллейбусный маршрут закрыли после 80 лет работы - теперь жители Риги добиваются его возвращения
В Риге инициатива жителей о восстановлении маршрута 1-го троллейбуса после завершения строительных работ на улице Гертрудес за десять дней собрала на платформе ManaBalss.lv более 200 подписей. Таким образом, первоначально поставленная цель уже достигнута.
Маршрут 1-го троллейбуса, действовавший с 1947 года и являющийся старейшим троллейбусным маршрутом Риги, был закрыт 10 августа 2026 года из-за ремонта улицы Гертрудес. До сих пор нет ясной информации о том, какое решение планируется принять после завершения работ. В ноябре 2027 года маршруту исполнилось бы 80 лет.
Троллейбус связывал Петерсалу у набережной Даугавы с улицей Валмиерас, проходя через центр Риги, Латгальское предместье и окрестности улицы Авоту. Авторы инициативы отмечают, что на отдельных участках у этого маршрута нет равноценной прямой альтернативы. Им ежедневно пользовались разные группы пассажиров, в том числе школьники и пенсионеры. В последние годы расписание 1-го троллейбуса даже согласовывали со временем работы учебных заведений.
Главное требование авторов инициативы - восстановить маршрут 1-го троллейбуса. При этом они готовы рассмотреть и другие варианты, если те обеспечат жителям такое же удобное и полноценное транспортное сообщение.
"Мы призываем восстановить маршрут 1-го троллейбуса, поскольку считаем это сообщение важным и необходимым для жителей. Об этом свидетельствует их активное участие. При этом речь идет не только о троллейбусе как виде транспорта. Важно сохранить удобное, доступное и логичное сообщение, которое обеспечивал этот маршрут. Поэтому разумно рассмотреть и другие альтернативы, если они смогут удовлетворить потребности жителей", - заявил представитель инициативы Александр Кабаков.
По его словам, цель инициативы заключается в конструктивном диалоге с Рижским самоуправлением и специалистами, отвечающими за планирование общественного транспорта. Жители хотят привлечь внимание к доступности транспорта и добиться принятия решения еще до завершения ремонта. "Спасибо всем, кто подписал инициативу и помог привлечь внимание к этому вопросу. Мы надеемся, что собранные подписи станут основанием для конструктивного разговора с ответственным департаментом и помогут найти наиболее удобное для жителей решение. Главное, чтобы после завершения ремонта на линии закрытого маршрута вновь появился надежный и удобный общественный транспорт", - добавил Кабаков.
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Авторы инициативы призывают Рижское самоуправление сообщить, какое решение планируется принять после окончания работ на улице Гертрудес, а также рассмотреть возможность восстановления маршрута 1-го троллейбуса или создания равноценного транспортного сообщения.
Собранные подписи планируется передать Департаменту внешнего пространства и мобильности Рижского самоуправления. О требованиях жителей также проинформируют предприятие Rīgas satiksme и комиссию Рижской думы по лицензированию коммерческих пассажирских перевозок.