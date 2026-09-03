"Это не решит проблему, но усилит нехватку работников": Bolt и Wolt раскритиковали миграционный план Домбравы
План главы МВД Яниса Домбравы по ужесточению миграции столкнулся с критикой крупнейших платформ доставки. Bolt и Wolt считают, что запрет самозанятости иностранцев не усилит контроль, зато усугубит дефицит работников.
Представители платформ доставки считают, что введение квот и ограничений на самозанятость ударит прежде всего по тем иностранцам, которые работают легально, но не устранит главную проблему - контроль за соблюдением миграционных требований.
В Bolt заявили, что ограничения могут усилить дефицит рабочей силы в сфере доставки и логистики. Эти отрасли уже испытывают нехватку работников и не могут полностью покрыть спрос за счет местной рабочей силы.
При этом компания поддерживает более эффективный контроль за тем, чтобы граждане третьих стран соблюдали условия пребывания и имели законные основания для работы в Латвии. По данным Bolt, перед началом работы платформа проверяет личность курьера, его вид на жительство и право на работу, регистрацию хозяйственной деятельности в Службе государственных доходов, а также другие необходимые документы.
Главной проблемой компания считает не отсутствие ограничений, а недостаточный обмен данными между платформами и государственными учреждениями. Сейчас Bolt приходится самостоятельно запрашивать у Управления по делам гражданства и миграции информацию об изменениях статуса иностранных курьеров. В компании считают, что автоматический обмен данными позволил бы быстрее выявлять случаи, когда человек теряет право на работу или пребывание в стране.
Wolt также выступает за устойчивую и сбалансированную миграционную политику, но считает, что новые меры должны быть необходимыми, соразмерными и основанными на доказательствах.
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В компании обращают внимание, что запрет гражданам третьих стран заниматься хозяйственной деятельностью в качестве самозанятых уже отклонялся Сеймом в июне 2026 года при рассмотрении нового Закона об иммиграции. Повторное выдвижение практически той же инициативы спустя короткое время, по мнению Wolt, создает дополнительную неопределенность для бизнеса и самих работников.
В Wolt также подчеркивают, что курьеры не являются сотрудниками платформы - они работают как независимые подрядчики. При этом компания готова сотрудничать с любым человеком, который законно находится в Латвии и имеет право заниматься хозяйственной деятельностью, независимо от гражданства.
Обе компании считают, что вместо общего запрета эффективнее совершенствовать существующие механизмы контроля и обмена информацией между бизнесом и государственными учреждениями. По их мнению, такой подход позволит бороться с нелегальной занятостью и нарушениями миграционных правил, не создавая дополнительного дефицита работников и проблем для экономики.
Ранее сообщалось, что министр внутрених дел Янис Домбрава продвигает внутри коалиции план мер по ограничению иммиграции, который, среди прочего, предусматривает квоты для граждан третьих стран. План был разработан на основе выводов парламентской комиссии Сейма по вопросам иммиграции. Ранее эту комиссию возглавлял Домбрава, и в ее итоговом отчете содержалось около 100 рекомендаций по улучшению иммиграционной политики и контроля за ней.