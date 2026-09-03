"Это не решит проблему, но усилит нехватку работников": Bolt и Wolt раскритиковали миграционный план Домбравы

При этом компания поддерживает более эффективный контроль за тем, чтобы граждане третьих стран соблюдали условия пребывания и имели законные основания для работы в Латвии. По данным Bolt, перед началом работы платформа проверяет личность курьера, его вид на жительство и право на работу, регистрацию хозяйственной деятельности в Службе государственных доходов, а также другие необходимые документы.