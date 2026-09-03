Перед длительным закрытием Maxima в Рое устроит большую распродажу.
В Латвии
Сегодня 13:31
Один из магазинов Maxima закроется почти на три месяца - перед этим объявлены скидки до 50%
С 6 сентября до конца ноября магазин Maxima X в Рое на улице Селгас, 2 будет закрыт на реконструкцию.
До закрытия в магазине будут действовать скидки. До 5 сентября промышленные товары можно будет приобрести со скидкой 50%, косметику и средства гигиены - со скидкой 40%. 5 сентября скидка 50% также будет действовать на продукты питания, включая свежие и замороженные продукты, напитки и бакалею.
Во время реконструкции ближайший магазин Maxima будет находиться в Талси на улице Ригас, 8. После завершения работ в магазине планируется обновить торговые помещения и рабочие зоны сотрудников.