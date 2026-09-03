Один из магазинов Maxima закроется почти на три месяца - перед этим объявлены скидки до 50%

До закрытия в магазине будут действовать скидки. До 5 сентября промышленные товары можно будет приобрести со скидкой 50%, косметику и средства гигиены - со скидкой 40%. 5 сентября скидка 50% также будет действовать на продукты питания, включая свежие и замороженные продукты, напитки и бакалею.