Зеленский назвал позором перестрелку между представителями двух спецслужб в Киеве
Фото: Скриншот видео
Владимир Зеленский прокомментировал конфликт между СБУ и ГУР.
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Зеленский назвал позором перестрелку между представителями двух спецслужб в Киеве

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Стрельба между украинскими спецслужбами в Киеве привела к вмешательству президента. Владимир Зеленский назвал произошедшее позором, потребовал расследования и пообещал кадровые решения.

В центре Киева утром 2 сентября произошел конфликт со стрельбой между представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки Минобороны (ГУР). Президент Украины Владимир Зеленский назвал инцидент "абсолютно позорной ситуацией" и пообещал наказать виновных. О произошедшем президент заявил в среду вечером. По его словам, он обсудил ситуацию с генеральным прокурором Украины Русланом Кравченко.

Зеленский поручил выяснить все обстоятельства произошедшего. Генпрокуратура и Государственное бюро расследований должны проверить показания и заявления всех участников конфликта и восстановить последовательность событий.

Президент также заявил о намерении привлечь виновных к ответственности, принять кадровые решения и провести внутренние расследования в обоих ведомствах.

Вскоре после заявления Зеленского на сайте президента появился указ об увольнении Олега Храмова - руководителя департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ.

"Здесь, в Украине, стрелять можно только по российским оккупантам, чтобы защищать Украину. Никакая другая стрельба никогда не будет считаться чем-то, что кому-либо разрешено", - подчеркнул Зеленский.

Что стало причиной стрельбы

Накануне Русский добровольческий корпус (РДК), который подчиняется украинской военной разведке, сообщил о похищении в Киеве своего заместителя командира по боевым операциям Степана Каплунова. По данным РДК, неизвестные похитили его 23 августа. Утром в среду в социальных сетях появились сообщения о стрельбе в Днепровском районе Киева между сотрудниками ГУР и СБУ. Предположительно, конфликт был связан с исчезновением Каплунова.

Позже на место происшествия прибыли сотрудники Государственного бюро расследований и руководитель спецподразделения СБУ "Альфа". По информации "Украинской правды", в результате стрельбы пострадали три сотрудника ГУР. Одновременно СБУ заявила, что совместно с ГУР предотвратила теракт против одного из лидеров российской оппозиционной политической национальной организации, который приехал в Украину.

Однако вскоре после появления сообщений о стрельбе адвокат Каплунова Тарас Боровский заявил, что его подзащитный находится на свободе. Таким образом, обстоятельства конфликта между двумя украинскими спецслужбами пока остаются предметом расследования.

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УкраинаРусский добровольческий корпусВладимир ЗеленскийСБУ

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