Зеленский назвал позором перестрелку между представителями двух спецслужб в Киеве

Накануне Русский добровольческий корпус (РДК), который подчиняется украинской военной разведке, сообщил о похищении в Киеве своего заместителя командира по боевым операциям Степана Каплунова. По данным РДК, неизвестные похитили его 23 августа. Утром в среду в социальных сетях появились сообщения о стрельбе в Днепровском районе Киева между сотрудниками ГУР и СБУ. Предположительно, конфликт был связан с исчезновением Каплунова.