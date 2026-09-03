Составлен рейтинг любимых брендов жителей стран Балтии - что общего и какие различия?
Согласно исследованию Emor, предпочтения жителей Латвии, Эстонии и Литвы в отношении брендов во многом различаются, однако самым любимым брендом жители всех трех стран Балтии назвали YouTube.
В ходе исследования, которое в Эстонии проводится ежегодно, а в Латвии и Литве - с перерывом в несколько лет, был составлен рейтинг любимых брендов. «Хотя первое место во всех трех странах Балтии одинаково, в рейтингах мы довольно четко видим уникальность каждого рынка», — сказала эксперт по исследованиям Emor Катрин Мяннасте.
Тройки лидеров в странах заметно различаются: в Латвии за YouTube следуют WhatsApp и Apple, в Эстонии - Swedbank и Kalev, а в Литве - Lidl и Google.
В Латвии высокие места заняли два местных продовольственных бренда: мясной бренд Forevers и Kārums (известный прежде всего своими творожными сырками), который переходит в собственность эстонской компании. Среди любимых брендов жителей Латвии также присутствует отечественная розничная сеть строительных и хозяйственных товаров DEPO. Топ литовского рейтинга — самый международный из трех стран Балтии: из местных игроков в первой десятке представлены розничная сеть Maxima и Литовское национальное радио и телевидение (LRT). Эстония выделяется тем, что в верхней части рейтинга больше брендов с местными корнями, которые развивались на местном рынке - помимо Kalev, в десятку самых любимых входят также A. Le Coq, Coop, Selver и Smart-ID
«Предпочтения жителей стран Балтии объединяют прежде всего международные бренды и укрепление позиций цифровых брендов — так, помимо лидера YouTube, в топ-25 самых любимых брендов во всех трех странах Балтии входят, например, Apple, Google и Samsung», — прокомментировала Мяннасте.
Читайте продолжение после рекламы
По сравнению с предыдущим исследованием, проведенным во всех странах Балтии в 2021 году, в топ-25 теперь вошли также Chat GPT, Smart-ID и Waze. Однако общие черты есть и в других сферах: во всех трех странах в топ-25 входят Swedbank, а также розничные сети Lidl и Maxima. «Масштаб изменений в разных странах различен: первая десятка в Литве по сравнению с 2021 годом осталась практически без изменений, в то время как топ латвийского рейтинга за пять лет заметно обновился», — добавила эксперт.
Для выявления самых любимых брендов компания Emor в мае 2026 года провела в Эстонии, Латвии и Литве онлайн-опрос, в ходе которого респондентов попросили на основе предложенного списка выбрать до пяти самых любимых брендов. В Латвии и Литве на выбор было предложено более 190, а в Эстонии — более 160 названий и логотипов. Список был составлен на основе опыта, полученного компанией Emor и ее партнерами в Латвии и Литве в ходе различных исследований брендов. В опросе приняли участие 1236 жителей Эстонии, 1609 жителей Латвии и 1548 жителей Литвы в возрасте от 16 до 74 лет. Выборка репрезентативна для населения соответствующей возрастной группы.