Составлен рейтинг любимых брендов жителей стран Балтии - что общего и какие различия?

По сравнению с предыдущим исследованием, проведенным во всех странах Балтии в 2021 году, в топ-25 теперь вошли также Chat GPT, Smart-ID и Waze. Однако общие черты есть и в других сферах: во всех трех странах в топ-25 входят Swedbank, а также розничные сети Lidl и Maxima. «Масштаб изменений в разных странах различен: первая десятка в Литве по сравнению с 2021 годом осталась практически без изменений, в то время как топ латвийского рейтинга за пять лет заметно обновился», — добавила эксперт.