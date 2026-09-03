Новый инцидент с кибербезопасностью: из PTAC утекли данные сотен компаний
В одной из систем латвийского Центра защиты прав потребителей (PTAC) произошел инцидент с безопасностью данных. Посторонние получили имена, телефоны и e-mail представителей сотен компаний и сотрудников ведомства.
Как сообщили в PTAC, инцидент произошел в системе удаленного получения статистических данных ASDIS. Она используется для надзора за компаниями, деятельность которых подлежит лицензированию.
В PTAC отмечают, что ASDIS относится к классу безопасности C - это самый низкий уровень риска для информационных систем. Система соответствует установленным в Латвии минимальным требованиям к кибербезопасности и размещена в сетевой инфраструктуре, где работает система сенсоров раннего предупреждения CERT.LV.
Проведенное расследование показывает, что в результате инцидента была получена контактная информация субъектов, находящихся под надзором PTAC. Речь идет о поставщиках услуг потребительского кредитования, компаниях, занимающихся внесудебным взысканием долгов, а также поставщиках комплексных туристических услуг.
Всего была получена информация о 697 представителях коммерческих компаний и 34 должностных лицах PTAC. Среди раскрытых данных - имя, фамилия, адрес электронной почты и номер телефона.
При этом в PTAC подчеркивают, что в большинстве случаев эти сведения уже доступны в других публичных источниках, в том числе на портале открытых данных. Данные, которые компании передавали PTAC в рамках надзора, скомпрометированы не были.
После обнаружения инцидента пострадавшая информационная система была отключена. Всех ее пользователей PTAC также уведомил о недоступности системы. В центре защиты прав потребителей подчеркивают, что на фоне нестабильной геополитической ситуации необходимо усиливать защиту технологических ресурсов.
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"В нестабильной геополитической ситуации важно усилить безопасность любых технологических ресурсов, найдя для этого необходимые финансовые средства", - заявили в PTAC. Ранее на необходимость дополнительного финансирования кибербезопасности указывало и Министерство экономики Латвии на заседании Кабинета министров, посвященном вопросам кибербезопасности.