Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
В четверг пройдет кратковременный дождь и выглянет солнце
В четверг во многих местах Латвии ожидается кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
Начиная с запада страны облачность начнет сокращаться и выглянет солнце. Воздух прогреется до +17...+21 градуса. Западный, юго-западный ветер порывами будет дуть со скоростью до 10-15 метров в секунду.
В Риге возможен кратковременный дождь, но затем облаков станет меньше, ветер прогнозируется умеренный юго-западный. Температура воздуха поднимется до +20...+21 градуса.