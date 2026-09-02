Трамп захотел переименовать Ормузский пролив в честь одного человека - догадайтесь какого
Президент США Дональд Трамп в среду предложил переименовать Ормузский пролив в "Пролив Трампа". С таким предложением он выступил на фоне продолжающегося конфликта между США и Ираном и борьбы за контроль над стратегически важным водным путем.
Это уже не первый случай, когда Трамп предлагает изменить названия географических объектов. Около недели назад он распорядился использовать название Американское озеро для озера Онтарио, расположенного на границе США и Канады. Это произошло на фоне обострения торговых отношений между двумя странами.
В январе 2025 года Трамп также подписал решение переименовать Мексиканский залив в Американский залив. Ни Канада, ни Мексика с предложенными изменениями не согласились.
Теперь президент США обратил внимание на Ормузский пролив. В последние недели Трамп неоднократно заявлял о намерении установить над ним полный контроль США. Ранее он даже говорил, что собирается объявить пролив территорией Соединенных Штатов.
На этом фоне Трамп утверждает, что водный путь уже находится под контролем США. Именно этим он обосновал идею нового названия - Пролив Трампа. При этом фактический статус пролива остается предметом острого конфликта с Ираном.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и имеет огромное значение для мировой энергетики. До начала нынешнего конфликта через него проходила примерно пятая часть мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом.
Сейчас именно контроль над проливом стал одним из центральных вопросов конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Иран фактически ограничил движение судов через этот важнейший маршрут, а США проводят военную операцию, связанную с обеспечением контроля над водным путем.
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Таким образом, предложение переименовать Ормузский пролив стало очередным эпизодом в серии инициатив Трампа по изменению названий географических объектов - на этот раз речь идет о месте, имеющем критическое значение для мировой торговли и энергетики.