Кулбергс распорядился проверить, не проходит ли через Латвию транзит украденного в Украине зерна
Премьер-министр Андрис Кулбергс распорядился проверить происхождение транзитного зерна, поступающего в порты Латвии, сообщила советник премьер-министра по вопросам коммуникации Элина Шверна.
Андрис Кулбергс созывает внеочередное заседание Кабинета министров в пятницу, 4 сентября, в 8:00. Ответственные министерства и ведомства должны будут доложить на нем об объемах и происхождении грузов.
Отмечается, что во время недавнего визита Кулбергса в Киев была получена и подтверждена информация о нехарактерно резком росте спроса на транзит и перевалку зерна из России. После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Сергеем Корецким премьер-министр Латвии получил от украинской стороны информацию о значительных объемах зерна, предположительно вывезенного с оккупированных территорий Украины, а также о риске того, что часть этого зерна с документами о российском происхождении может перемещаться, в том числе, через латвийские порты.
"Это очень серьезная информация, которую Латвия не должна игнорировать. Если высшие должностные лица Украины указывают на такой риск и одновременно мы видим нехарактерный рост спроса на транзит российского зерна, наш долг - действовать незамедлительно. Мы не должны позволить нашей железной дороге и портам служить резервным коридором для военной экономики России", - подчеркнул Кулбергс.
Ранее сообщалось, что с 23 по 24 августа Кулбергс находился в Украине с рабочим визитом. Он принял участие в мероприятиях, посвященных 35-й годовщине восстановления независимости Украины, и встретился с лидерами Украины и других стран. В том числе Кулбергс представлял Латвию на встречах лидеров Северных и Балтийских стран (NB8) и Коалиции доброй воли.
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В прошлом экспортном сезоне - с июля 2025 года по июнь 2026 года - через порты Черного и Азовского морей Россия экспортировала 46,3 млн тонн зерна, или 90% общего объема экспорта. Через российские порты на Балтийском море было отправлено лишь 1 млн тонн.
Однако, по данным источников Reuters, с начала нового сезона до середины августа 2026 года объем заявок на перевозку зерна в российские порты на Балтийском море уже достиг 5 млн тонн. Это почти сопоставимо с аналогичным показателем для Новороссийска и Туапсе, который составляет 6 млн тонн.
Кроме того, российские экспортеры все чаще обращают внимание на порты стран Балтии, главным образом Латвии, и ожидается, что в сентябре объем перевозок резко возрастет.
В результате атак Вооруженных сил Украины было уничтожено более 80% российских мощностей по экспорту зерна. По подсчетам экспертов, в августе экспорт пшеницы составил всего 1,9 млн тонн - это самый низкий показатель за последние 16 лет.