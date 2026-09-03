Кулбергс распорядился проверить, не проходит ли через Латвию транзит украденного в Украине зерна

Отмечается, что во время недавнего визита Кулбергса в Киев была получена и подтверждена информация о нехарактерно резком росте спроса на транзит и перевалку зерна из России. После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Сергеем Корецким премьер-министр Латвии получил от украинской стороны информацию о значительных объемах зерна, предположительно вывезенного с оккупированных территорий Украины, а также о риске того, что часть этого зерна с документами о российском происхождении может перемещаться, в том числе, через латвийские порты.