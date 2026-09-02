Не через дверь и не через окно - в Риге необычным способом ограбили Maxima
В Риге, в районе Биерини, в ночь на понедельник произошло ограбление магазина Maxima на улице Лиепаяс. Злоумышленники выпилили отверстие в стене и проникли внутрь здания. Их целью был не торговый зал, а складские помещения.
Чтобы попасть в магазин, вор или группа воров использовали весьма необычный способ. Обычно злоумышленники проникают в здания через окна или взламывают двери, однако на этот раз они в буквальном смысле прошли сквозь стену. Во дворе магазина в стене здания было выпилено отверстие.
Представители Maxima пока не раскрывают подробности, поскольку полиция продолжает расследование. Однако способ совершения кражи позволяет предположить, что преступники хорошо подготовились. Им необходимо было знать, что находится за стеной, чтобы не наткнуться на внутреннюю перегородку, а также понимать, как работает сигнализация в этом здании.
"Мы можем подтвердить, что в ночь с 30 на 31 августа в магазине Maxima X на улице Лиепаяс, 76, в Риге произошла кража. Как только ее обнаружили, мы связались с Государственной полицией. Сейчас продолжается расследование. Воры проникли в магазин снаружи и попали в складские помещения. В торговый зал они не заходили. Все магазины Maxima в Латвии оборудованы видеонаблюдением и сигнализацией. Эта кража также попала на камеры, запись передана Государственной полиции", - сообщила представитель Maxima Latvija Катрине Кайре.
Что именно было украдено и каков размер причиненного ущерба, представитель компании не уточнила. По неофициальной информации, преступники проникли на склад алкогольной продукции. К среде поврежденную стену здания уже восстановили.