Не через дверь и не через окно - в Риге необычным способом ограбили Maxima

"Мы можем подтвердить, что в ночь с 30 на 31 августа в магазине Maxima X на улице Лиепаяс, 76, в Риге произошла кража. Как только ее обнаружили, мы связались с Государственной полицией. Сейчас продолжается расследование. Воры проникли в магазин снаружи и попали в складские помещения. В торговый зал они не заходили. Все магазины Maxima в Латвии оборудованы видеонаблюдением и сигнализацией. Эта кража также попала на камеры, запись передана Государственной полиции", - сообщила представитель Maxima Latvija Катрине Кайре.