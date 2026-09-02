Скончался легендарный латвийский журналист и редактор LTV Янис Димантс
Сегодня ночью в возрасте 89 лет скончался многолетний главный редактор информационной программы Panorāma и журналист Янис Димантс, сообщила агентству LETA семья покойного.
Согласно информации, опубликованной самоуправлением Ливанского края, Янис Димантс родился 2 февраля 1937 года в Ерсикской волости в крестьянской семье, которая в годы первой независимой Латвийской Республики обрабатывала семь гектаров земли. Учиться он начал в Ерсикской основной школе. По его словам, уже в четвертом или пятом классе он знал, что станет журналистом.
Во время учебы в средней школе Димантс начал карьеру в редакции газеты Ливанского района Uzvaras ceļš. Его отец был бригадиром колхоза, и уже тогда Димантс писал о сельском хозяйстве. Позже он переехал в Ригу, где окончил юридический факультет Латвийского государственного университета, однако юристом никогда не работал.
На Латвийское телевидение Янис Димантс попал после переезда в Ригу из Алуксне вместе с женой Вероникой. До этого он несколько месяцев работал в других редакциях, а затем был принят в программу Panorāma на должность корреспондента. Через несколько лет он стал старшим редактором, а затем на протяжении многих лет был главным редактором программы.
На Латвийском телевидении Янис Димантс проработал 40 лет - с 1962 по 2002 год. В 2002 году он получил премию Латвийского телевидения за вклад всей жизни, а в 2017 году был награжден орденом Трех звезд IV степени.
В 2021 году Димантсу была присуждена награда Ливанского края "Почетный гражданин Ливанского края". Награда была вручена за значительный вклад в журналистику, популяризацию жизни латвийской деревни и труда крестьян, местный патриотизм, а также создание позитивного образа Ерсикской волости и Ливанского края.
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Последние годы жизни Димантс провел в своем доме Dimanti в Ерсикской волости.