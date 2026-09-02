Скончался легендарный латвийский журналист и редактор LTV Янис Димантс

На Латвийское телевидение Янис Димантс попал после переезда в Ригу из Алуксне вместе с женой Вероникой. До этого он несколько месяцев работал в других редакциях, а затем был принят в программу Panorāma на должность корреспондента. Через несколько лет он стал старшим редактором, а затем на протяжении многих лет был главным редактором программы.