Доула смерти рассказала, чего больше всего не хватает умирающим в Латвии
Что значит достойно умереть? По мнению доулы смерти Илзе Тигуле, это начинается задолго до последних минут - с умения не осуждать человека, слышать его и позволять ему оставаться собой.
Илзе Тигуле объясняет, что последние дни и недели жизни могут ощущаться совершенно иначе, чем обычное течение времени. "Пару шагов до смерти - это как другое время. Темп иногда останавливается, а иногда просто бежит", - рассказала она в программе "Nra.lv sarunas".
По словам доулы смерти (специалиста, который оказывает эмоциональную, психологическую, информационную и практическую поддержку неизлечимо больным людям и их близким. - Прим. ред), этот период может стать не только временем физического ухода, но и важным процессом воспоминаний. Человек, особенно в пожилом возрасте, может захотеть рассказать близким о событиях своей жизни, поделиться историями, которые для него имеют особое значение. "Это очень красивый процесс, в котором человек может поделиться своими очень важными воспоминаниями", - говорит Тигуле.
Она отмечает, что для умирающего человека важно знать, что после его смерти его будут помнить. Поэтому в последние дни особенно ценными становятся моменты, когда он может рассказать то, что хочет оставить другим.
"Человеку важно, когда он умирает, особенно в пожилом возрасте, что его будут помнить. Тогда есть те моменты, которые он хочет рассказать. И тогда нужны слышащие уши. Такие, без осуждения, которые просто услышат", - объясняет Тигуле.
По мнению специалиста, именно способность просто быть рядом, не пытаясь сразу дать совет, оценить услышанное или исправить ситуацию, имеет огромное значение не только в конце жизни. Это навык, который необходимо формировать гораздо раньше.
Когда ведущая спросила Тигуле о том, насколько сложно в Латвии обеспечить человеку достойную смерть и что можно изменить в существующей системе, специалист вернулась к теме отношения к другому человеку.
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"Нам нужно научиться прежде всего быть самими собой. Просто не осуждать", - считает она. По мнению Тигуле, это и есть отправная точка достойной смерти. Человек должен чувствовать, что имеет право быть таким, какой он есть, и что он заслуживает заботы и внимания.
"Иногда людям кажется: я уже не достоин этого. Я не достоин каких-то вещей", - рассказывает она. Такие ощущения могут заставлять человека отказываться от помощи и даже скрывать собственные потребности. Он не хочет доставлять другим неудобства, боится стать обузой и старается оставаться "удобным" для окружающих. "Он не чувствует себя достойным", - говорит Тигуле.
Поэтому, считает она, разговор о достойной смерти невозможно отделить от разговора о человеческом достоинстве вообще. Важно научиться принимать себя еще при жизни - и позволять другому человеку оставаться самим собой, особенно тогда, когда он становится зависимым от помощи окружающих.
Таким образом, достойная смерть, по ее мнению, начинается не в последние часы и даже не в последние дни. Она начинается с отношения к человеку - с готовности услышать его без осуждения, дать ему возможность рассказать о своей жизни и не заставлять его чувствовать себя обузой.