Доула смерти рассказала, чего больше всего не хватает умирающим в Латвии

По словам доулы смерти (специалиста, который оказывает эмоциональную, психологическую, информационную и практическую поддержку неизлечимо больным людям и их близким. - Прим. ред), этот период может стать не только временем физического ухода, но и важным процессом воспоминаний. Человек, особенно в пожилом возрасте, может захотеть рассказать близким о событиях своей жизни, поделиться историями, которые для него имеют особое значение. "Это очень красивый процесс, в котором человек может поделиться своими очень важными воспоминаниями", - говорит Тигуле.