Может ли латвийский пограничник отказаться рисковать своей жизнью? Глава службы объяснил правила
Пограничная служба связана с риском для жизни, но означает ли это, что сотрудник обязан выполнять любое опасное задание? Глава Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс объяснил правила.
Может ли сотрудник Государственной пограничной охраны Латвии отказаться от выполнения задания, если считает его слишком опасным для своих жизни и здоровья? На этот вопрос в эфире TV24 ответил начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.
По словам Пуятса, служба пограничника связана с определенными рисками, поскольку сотрудники нередко выполняют задания в опасных условиях. При этом руководитель ведомства подчеркнул: закон остается главным ориентиром для каждого сотрудника.
"Пограничник принес присягу - служить Латвии, не щадя здоровья и жизни", - отметил Пуятс.
Он подчеркнул, что сотрудники Государственной пограничной охраны действительно сталкиваются с опасными заданиями, однако каждый конкретный случай необходимо оценивать отдельно. "У каждого есть право оценивать", - сказал начальник пограничной службы.
При этом, по его словам, существует принципиальная граница, которую сотрудник имеет право провести: "Я бы сказал, что пограничник имеет право отказаться выполнять незаконные приказы. Закон - прежде всего", - подчеркнул Пуятс.
В то же время отказ от незаконного приказа и отказ от опасного задания - не одно и то же. Пуятс отметил, что служба пограничника по своей природе связана с определенными рисками, поэтому опасность сама по себе не означает, что сотрудник может отказаться от выполнения служебной задачи. "Я не посылаю людей рисковать жизнью и здоровьем просто так. В целом у каждого дня есть свои вызовы, своя опасность. Риски тоже нужно воспринимать адекватно", - отметил глава Государственной пограничной охраны.