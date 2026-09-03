Может ли латвийский пограничник отказаться рисковать своей жизнью? Глава службы объяснил правила

В то же время отказ от незаконного приказа и отказ от опасного задания - не одно и то же. Пуятс отметил, что служба пограничника по своей природе связана с определенными рисками, поэтому опасность сама по себе не означает, что сотрудник может отказаться от выполнения служебной задачи. "Я не посылаю людей рисковать жизнью и здоровьем просто так. В целом у каждого дня есть свои вызовы, своя опасность. Риски тоже нужно воспринимать адекватно", - отметил глава Государственной пограничной охраны.