Изучив зарплаты жителей Латвии, эксперт обнаружил одну очень странную вещь
Главный экономист Luminor Петерис Страутиньш признал в своем комментарии, что данные о зарплатах уже второй квартал подряд способны шокировать банковских аналитиков. При этом ситуация не настолько плоха, как может показаться при взгляде на главный показатель.
Рост зарплат в Латвии продолжает замедляться. Во втором квартале 2026 года средняя зарплата до уплаты налогов достигла 1886 евро, увеличившись за год всего на 4,3%. Еще совсем недавно темпы роста измерялись двузначными числами.
За отработанный час зарплаты выросли еще меньше — всего на 3,9%. С учетом инфляции реальная зарплата, то есть покупательная способность работников, увеличилась на 1,1%.
Для сравнения, еще совсем недавно номинальный рост зарплат находился в зоне двузначных показателей, а реальный прирост доходов после уплаты налогов приближался к 10%. "В последний раз столь слабый или еще более низкий рост реальных зарплат наблюдался три года назад, когда инфляция была значительно выше нынешней", - отмечает экономист Страутиньш.
Налоги тоже имеют значение
При оценке изменения реальных доходов необходимо учитывать и налоговую систему. Даже если ставки налогов не меняются, рост зарплат способен постепенно увеличивать фактическую налоговую нагрузку. Это явление называют "налоговым сползанием" (tax creep).
По мере увеличения доходов все меньшую их долю защищает необлагаемый минимум, поэтому человек может отдавать государству все большую часть заработанного даже без формального повышения налоговых ставок.
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В начале 2026 года необлагаемый минимум для работающих был повышен с 510 до 550 евро.
Изменения налоговой системы отразились и на зарплатной статистике. Медианная зарплата до уплаты налогов во втором квартале выросла за год на 4,3%, тогда как медианная зарплата "на руки" увеличилась быстрее — на 5,1%.
По мнению Страутиньша, эта разница также свидетельствует о небольшом сокращении неравенства доходов после уплаты налогов.
Почему зарплаты растут медленно?
Однако в статистике есть на первый взгляд странное противоречие. Если средняя зарплата увеличилась всего на 4,3%, то общий фонд оплаты труда — совокупные расходы работодателей на зарплаты — во втором квартале вырос значительно сильнее, на 6,4%.
Экономист полагает, что разгадка заключается в количестве отработанного времени — оно также увеличилось. Поэтому, считает Страутиньш, драматичное замедление роста зарплат отчасти является статистической иллюзией. Общий объем выплаченных работникам денег продолжает увеличиваться примерно теми же темпами, что и год назад.
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Во втором квартале прошлого года фонд оплаты труда вырос на 6,2%, то есть даже немного медленнее нынешних 6,4%.
Однако по сравнению с предыдущими годами замедление действительно заметно. Во втором квартале 2024 года фонд оплаты труда вырос на 8,7%, в 2023 году — на 10,2%, в 2022 году — на 11,9%, а в 2021 году — на 10,3%.
Единственным исключением последних лет остается пандемийный 2020 год, когда во втором квартале фонд оплаты труда сократился на 5,2%.
Есть и еще одно существенное отличие нынешней ситуации. В 2022 году потребительские цены в Латвии выросли в среднем на 17,3%, поэтому стремительный рост зарплат во многом просто компенсировал инфляцию. В 2026 году средняя инфляция, по прогнозу Страутиньша, может составить немногим более 3%.
Таким образом, нынешние 4,3% роста зарплат выглядят скромно на фоне предыдущих лет, но сравнивать показатели напрямую нельзя. При значительно более низкой инфляции даже небольшой номинальный рост позволяет сохранить увеличение покупательной способности. Правда, во втором квартале оно оказалось совсем небольшим — всего 1,1%.
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