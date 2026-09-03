Изучив зарплаты жителей Латвии, эксперт обнаружил одну очень странную вещь

Для сравнения, еще совсем недавно номинальный рост зарплат находился в зоне двузначных показателей, а реальный прирост доходов после уплаты налогов приближался к 10%. "В последний раз столь слабый или еще более низкий рост реальных зарплат наблюдался три года назад, когда инфляция была значительно выше нынешней", - отмечает экономист Страутиньш.