Гражданин Латвии оказался среди подозреваемых в подготовке атаки дронов на аэропорт Лейпцига

На месте происшествия следователи также обнаружили следы ДНК, которые вывели их на второго подозреваемого. Следы ДНК нашли на одном из дронов, внутри контейнера со взрывчаткой и на антенне, закрепленной на дереве неподалеку от аэропорта. Предположительно, антенна использовалась для усиления сигналов беспилотников, управляемых через мобильную сеть. После сравнения образцов с европейскими базами данных были обнаружены совпадения в Литве и Финляндии. Так власти вышли на мужчину из Беларуси, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов разных стран в связи с другими преступлениями. Следователям удалось также восстановить маршрут его въезда в Германию и выезда из страны.