Гражданин Латвии оказался среди подозреваемых в подготовке атаки дронов на аэропорт Лейпцига
Власти Германии установили личности двух подозреваемых в связи с попыткой атаки беспилотников на аэропорт Лейпцига - гражданина Латвии и гражданина России из Беларуси, сообщает в среду газета Suddeutsche Zeitung.
Издание пишет, что расследование в отношении двух мужчин - гражданина Латвии российского происхождения и гражданина России из Беларуси - подтверждает заявления правительства Германии о том, что за инцидентом стоит Россия.
4 августа в аэропорту Лейпцига, который играет важную роль в военных перевозках, был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. Полиция использовала робота для обезвреживания взрывного устройства на дроне, найденном неподалеку от украинского грузового самолета. Следователи также считают, что второй беспилотник, возможно, столкнулся с находившимся рядом самолетом логистической компании DHL. Позднее был обнаружен третий дрон, также оснащенный взрывчаткой.
Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт во вторник заявил, что эта попытка атаки соответствует уже известной модели российских гибридных операций. По его словам, правительство Германии "пришло к выводу, что Россия несет ответственность за гибридную атаку, произошедшую 4 августа в Лейпциге".
Добриндт сообщил, что власти обнаружили детали дрона, взрывчатые вещества, детонатор и другие элементы, характерные для других российских гибридных операций и войны против Украины. По его словам, устройство свидетельствует о высоком уровне технической подготовки и тщательном планировании, однако непосредственное выполнение плана, судя по всему, было поручено агентам более низкого уровня.
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Во вторник вечером газета Die Zeit сообщила, что Генеральная прокуратура Германии ведет расследование в отношении двух обвиняемых.
По данным СМИ, следователи уверены, что им известны личности специалиста по логистике и инструктора, причастных к подготовке предполагаемой атаки в Лейпциге. У мужчины с латвийским паспортом якобы есть связи с российскими спецслужбами. В конце июля он прибыл в Германию через берлинский аэропорт, после чего на арендованном автомобиле, предположительно, направился в сторону Лейпцига. За два дня до инцидента в аэропорту Лейпцига подозреваемый вновь покинул Германию - снова самолетом через берлинский аэропорт.
На месте происшествия следователи также обнаружили следы ДНК, которые вывели их на второго подозреваемого. Следы ДНК нашли на одном из дронов, внутри контейнера со взрывчаткой и на антенне, закрепленной на дереве неподалеку от аэропорта. Предположительно, антенна использовалась для усиления сигналов беспилотников, управляемых через мобильную сеть. После сравнения образцов с европейскими базами данных были обнаружены совпадения в Литве и Финляндии. Так власти вышли на мужчину из Беларуси, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов разных стран в связи с другими преступлениями. Следователям удалось также восстановить маршрут его въезда в Германию и выезда из страны.
Подозреваемый, имеющий российский паспорт, предположительно, въехал в Германию по итальянской туристической визе. По информации властей, документ был выдан в конце апреля дипломатическим представительством Италии в Минске.
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Следователи скептически оценивают возможность привлечь предполагаемых виновников к ответственности. Ранее, например после кибератаки на германский Бундестаг в 2015 году, властям также не удалось задержать подозреваемых агентов, поскольку к тому моменту они уже находились за пределами Европы.