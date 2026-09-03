Власти ЕС выдвинули новые требования к латвийским владельцам собак и котов
В Европейском союзе принят регламент, устанавливающий единые требования к благополучию и отслеживаемости собак и кошек во всех странах ЕС. Его цель — улучшить защиту животных, усилить систему их идентификации и регистрации, а также снизить риски незаконной торговли и бесконтрольного разведения.
Регламент устанавливает требования к содержанию, уходу, размещению, разведению и продаже собак и кошек. Особое внимание уделяется отслеживаемости животных — все собаки и кошки в ЕС должны будут иметь микрочип и быть зарегистрированы в совместимых между собой национальных базах данных.
Для продавцов, заводчиков и приютов предусмотрен четырехлетний переходный период для введения этих требований. Для владельцев, которые не продают и иным образом не передают своих домашних животных другим лицам, требование об обязательном чипировании и регистрации вступит в силу через 10 лет для собак и через 15 лет для кошек.
Собаки и кошки, ввозимые из третьих стран в ЕС для продажи, еще до ввоза должны будут иметь микрочип и быть зарегистрированы в базе данных. Для импортируемых животных также необходимо будет обеспечить требования к благополучию и отслеживаемости, равноценные действующим в ЕС. Это позволит эффективнее устанавливать происхождение животных и историю их перемещений, а также бороться с незаконной торговлей.
Регламент предусматривает и требования к разведению собак и кошек. Европейская комиссия получит полномочия определять признаки, при наличии которых животных нельзя будет использовать для размножения, если это может нанести вред их здоровью или благополучию. Также будет запрещено близкородственное скрещивание собак и кошек.
Будет запрещено держать животных на привязи, за исключением случаев, когда это необходимо в лечебных целях. Кроме того, запрещается использование строгих и удушающих ошейников, а также других приспособлений и методов, причиняющих животным боль.
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