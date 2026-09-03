Власти ЕС выдвинули новые требования к латвийским владельцам собак и котов

Собаки и кошки, ввозимые из третьих стран в ЕС для продажи, еще до ввоза должны будут иметь микрочип и быть зарегистрированы в базе данных. Для импортируемых животных также необходимо будет обеспечить требования к благополучию и отслеживаемости, равноценные действующим в ЕС. Это позволит эффективнее устанавливать происхождение животных и историю их перемещений, а также бороться с незаконной торговлей.