Латвия поставила рекорд по выработке "зеленого" электричества, но цены только растут. Что теперь мешает?
Как сообщает компания Enefit, несмотря на то, что этим летом в странах Балтии был достигнут рекордный объем производства солнечной и ветровой энергии, цены не снизились. Виноваты ограниченная пропускная способность эстонско-латвийского межсистемного соединения и снижение выработки гидроэлектроэнергии.
Цены только выросли
С июня по август в странах Балтии в общей сложности было произведено более 3,6 ТВт·ч солнечной и ветровой энергии — на 43% больше, чем летом 2025 года. Около трех четвертей общего прироста обеспечила солнечная энергетика.
Быстрее всего производство солнечной энергии увеличивалось в Латвии, где его объем по сравнению с прошлым летом вырос более чем в два раза. В Литве выработка солнечной энергии увеличилась на 56,4%, а в Эстонии — на 3,4%. На Литву также пришлось 82,6% прироста производства ветровой энергии в странах Балтии.
Несмотря на рекордную выработку возобновляемой энергии, средняя цена электроэнергии в Балтии этим летом составляла 7,4 цента за киловатт-час — на 34% больше, чем прошлым летом. В Латвии средняя цена с июня по август достигла 8,2 цента за киловатт-час, что на 45,8% больше, чем годом ранее.
Почему так?
Одной из главных причин более высоких цен стала ограниченная пропускная способность эстонско-латвийского межсистемного соединения. В результате в Латвию мог поступать меньший объем более дешевой финской электроэнергии. В августе средняя цена электроэнергии в Эстонии составляла 5,9 цента за киловатт-час, а в Латвии и Литве — около 8 центов. Одновременно в Финляндии цена выросла с 1,5 цента за киловатт-час в июле до 4,1 цента в августе, что сделало дороже и импорт электроэнергии в Балтийский регион.
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На цены повлияло и снижение выработки гидроэлектроэнергии в Латвии. Прошлым летом объем электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями в регионе, был примерно на 86% выше, что помогало снижать цены и в вечерние часы, когда производство солнечной энергии сокращается.
Осенью и зимой сохраняется риск роста цен
Динамика цен на электроэнергию в странах Балтии в ближайшие месяцы будет зависеть от доступности ветровой энергии, количества осадков и температуры воздуха, а также от ситуации на мировых энергетических рынках. Перебои с поставками, вызванные кризисом в Ормузском проливе, способствовали росту цен на природный газ, а дополнительное давление на европейские цены на электроэнергию оказывает подорожание квот на выбросы.
Гидрологическая ситуация в Северных странах сейчас также неблагоприятна — уровень воды в норвежских водохранилищах перед сезоном высокого потребления находится на минимальном уровне за последние 30 лет. Если осенью осадков будет недостаточно, цены на электроэнергию в Северных странах могут вырасти, что повлияет и на Балтийский регион.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что каждый третий житель Латвии не понимает, за что именно платит в счете за электричество.