Латвия поставила рекорд по выработке "зеленого" электричества, но цены только растут. Что теперь мешает?

Одной из главных причин более высоких цен стала ограниченная пропускная способность эстонско-латвийского межсистемного соединения. В результате в Латвию мог поступать меньший объем более дешевой финской электроэнергии. В августе средняя цена электроэнергии в Эстонии составляла 5,9 цента за киловатт-час, а в Латвии и Литве — около 8 центов. Одновременно в Финляндии цена выросла с 1,5 цента за киловатт-час в июле до 4,1 цента в августе, что сделало дороже и импорт электроэнергии в Балтийский регион.