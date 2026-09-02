Суд в Риге освободил из-под стражи обвиняемого в нарушении санкций активиста Гущина

Следующее судебное заседание по делу Гущина назначено 9 февраля 2027 года. На нем показания будет давать обвиняемый. Как сообщалось, уголовный процесс против Гущина был начат 26 ноября 2025 года после того, как Служба государственной безопасности (СГБ) выявила созданные Гущиным публикации на российском пропагандистском сайте, которым управляет фонд, включенный в список международных санкций ЕС. В публикациях содержались прославляющие Россию послания, в том числе интерпретация оккупации Латвии и других событий Второй мировой войны в соответствии с интересами России. Доступ к конкретному российскому пропагандистскому ресурсу на территории Латвии по рекомендации СГБ был заблокирован.