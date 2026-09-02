Суд в Риге освободил из-под стражи обвиняемого в нарушении санкций активиста Гущина
Рижский городской суд в среду освободил из-под стражи многолетнего активиста политики российских соотечественников Виктора Гущина, обвиняемого в нарушении санкций Европейского союза (ЕС) путем обеспечения публикаций для российского пропагандистского ресурса.
Суд изменил ранее примененную к Гущину меру пресечения в виде заключения под стражу на надзор полиции. В качестве дополнительной меры пресечения установлен запрет на выезд из страны.
В заключении Гущин провел около девяти месяцев.
Ходатайство об изменении меры пресечения на не связанную с лишением свободы подал сам обвиняемый. Адвокат Гущина Имма Янсоне положительно оценила решение суда, подчеркнув, что с учетом возраста и состояния здоровья обвиняемый не способен бежать из страны. Прокурор Каспарс Кикутс от комментариев отказался.
На судебном заседании Янсоне подчеркнула, что единственным аргументом в пользу заключения Гущина под стражу был риск уклонения от суда - в частности, возможность его бегства в Россию. Она также подтвердила, что Гущин не отрицал своей связи с Россией, однако не посещал ее с 2023 года.
Необходимость изменения меры пресечения Янсоне объяснила проблемами со здоровьем Гущина - диагностированным диабетом, а также необходимостью помогать 95-летней матери. Прокурор, в свою очередь, выразил опасения, что после изменения меры пресечения Гущин может отправиться в Россию, поскольку ранее высказывал желание переехать туда.
Гущин получил высшее образование в России, работал там и посещал различные мероприятия.
Читайте продолжение после рекламы
Говоря о необходимости ухода за матерью как обосновании для изменения меры пресечения, прокурор указал, что у Гущина есть брат, который, вероятнее всего, до сих пор заботился об их матери.
Ранее суд также получил личные поручительства за Гущина от представителя Русского союза Латвии Андрея Пагора, который в прошлом году был избран в Елгавскую думу по списку партий "Суверенная власть"/"Объединение "Младолатыши"".
Следующее судебное заседание по делу Гущина назначено 9 февраля 2027 года. На нем показания будет давать обвиняемый. Как сообщалось, уголовный процесс против Гущина был начат 26 ноября 2025 года после того, как Служба государственной безопасности (СГБ) выявила созданные Гущиным публикации на российском пропагандистском сайте, которым управляет фонд, включенный в список международных санкций ЕС. В публикациях содержались прославляющие Россию послания, в том числе интерпретация оккупации Латвии и других событий Второй мировой войны в соответствии с интересами России. Доступ к конкретному российскому пропагандистскому ресурсу на территории Латвии по рекомендации СГБ был заблокирован.
Гущин баллотировался на выборах в 12-й и 13-й Сейм по списку Русского союза Латвии, однако избран не был. Он работал преподавателем, издавал книги по истории и различные прокремлевские публикации с дискредитацией Латвии, в частности, утверждал, что в Латвии возрождается нацизм.
Читайте продолжение после рекламы
Гущин продолжал эту деятельность, а также посещал организованные Россией мероприятия и после ее вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.