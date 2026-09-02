Экономист предупредил, что жителей Латвии ждут времена уже не столь благополучные

С одной стороны, это может несколько снизить давление как на частных работодателей, вынужденных конкурировать за работников с государственными учреждениями, так и на бюджет. С другой — слишком медленный рост зарплат в общественном секторе рано или поздно способен создать новые проблемы с привлечением и мотивацией сотрудников.