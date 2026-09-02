Экономист предупредил, что жителей Латвии ждут времена уже не столь благополучные
Рост зарплат в Латвии заметно замедляется. Во втором квартале средняя зарплата в стране увеличилась на 4,3% и достигла 1886 евро. По оценке экономиста SEB банка Дайниса Гашпуйтиса, замедление происходит даже несколько быстрее, чем ожидалось в начале года.
Частный сектор обгоняет
Одна из причин изменения общей динамики — существенное замедление роста зарплат в общественном секторе. Во втором квартале оплата труда здесь увеличилась всего на 2,1%, тогда как в частном секторе рост составил 5,4%.
По мнению экономиста, с учетом давления на государственные финансы такая разница в пользу частного сектора, скорее всего, сохранится.
С одной стороны, это может несколько снизить давление как на частных работодателей, вынужденных конкурировать за работников с государственными учреждениями, так и на бюджет. С другой — слишком медленный рост зарплат в общественном секторе рано или поздно способен создать новые проблемы с привлечением и мотивацией сотрудников.
Инфляция съедает часть прибавки
Еще одним фактором остается повышенная инфляция. В среднем покупательная способность жителей продолжит улучшаться, однако за общей статистикой будут скрываться существенные различия.
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Число людей, чья покупательная способность не растет, а в некоторых случаях даже снижается, может увеличиваться. Иными словами, номинальное повышение зарплаты далеко не для каждого будет означать реальное улучшение материального положения.
Ситуация меняется
По прогнозу экономиста, как в этом, так и в следующем году рост зарплат в Латвии может составить около 4,5%. Это существенно меняет ситуацию по сравнению с периодами быстрого повышения оплаты труда. Если экономике не удастся ускорить рост производительности, возможностей для заметного увеличения реальных доходов станет меньше.
«Несмотря на существовавшие и ранее разные оценки улучшения уровня жизни, впереди нас ждут более тощие годы», — предупреждает Дайнис Гашпуйтис.