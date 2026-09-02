Украина уведомила международный авиарегулятор об опасности полетов над Россией - авиакомпании призвали изменить маршруты

По его словам, Украина не намерена атаковать гражданские самолеты, однако авиакомпаниям придется учитывать присутствие беспилотников над территорией России. "Украина не представляет угрозы для гражданской авиации - ни для одного гражданского самолета. Но дроны в небе России будут появляться, и с этим придется считаться. Хотя российские власти не сообщают об этом должным образом, российское воздушное пространство фактически будет закрываться. Война, начатая Россией, закрывает ее собственное небо", - сказал украинский лидер.