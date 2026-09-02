Украина уведомила международный авиарегулятор об опасности полетов над Россией - авиакомпании призвали изменить маршруты
Украина официально уведомила Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) об угрозах для гражданских самолетов в воздушном пространстве России. Киев призвал авиакомпании отказаться от этих маршрутов, предупредив о росте числа украинских беспилотников и риске непреднамеренных инцидентов.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что соответствующее уведомление направлено ИКАО, правительствам и авиаперевозчикам.
"Мы призываем всех избегать российского воздушного пространства. Мы ответственно уведомляем ИКАО, все авиакомпании и правительства о необходимости проявлять осторожность - даже если Россия отказывается выполнять свою обязанность информировать их. Мы хотим предотвратить непреднамеренные инциденты", - заявил глава украинского МИД.
Заявлению Сибиги предшествовало обращение президента Украины Владимира Зеленского. Он предупредил авиакомпании, страховщиков и пассажиров, что российское небо становится все более опасным.
"Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика и всех, кто по-прежнему пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью небезопасным", - заявил Зеленский.
По его словам, Украина не намерена атаковать гражданские самолеты, однако авиакомпаниям придется учитывать присутствие беспилотников над территорией России. "Украина не представляет угрозы для гражданской авиации - ни для одного гражданского самолета. Но дроны в небе России будут появляться, и с этим придется считаться. Хотя российские власти не сообщают об этом должным образом, российское воздушное пространство фактически будет закрываться. Война, начатая Россией, закрывает ее собственное небо", - сказал украинский лидер.
Как отмечает Reuters, Украина в последние месяцы существенно расширила возможности дальних ударов. Беспилотники достигают объектов в глубине российской территории, в том числе районов Москвы и Санкт-Петербурга.
Что означает обращение в ИКАО
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Уведомление Украины само по себе не означает немедленного или юридически обязательного закрытия всего воздушного пространства России. ИКАО устанавливает международные стандарты гражданской авиации, координирует действия государств и помогает распространять информацию об угрозах, но не управляет российским небом вместо российских властей.
После получения предупреждения государства могут выпустить ограничения или рекомендации для зарегистрированных у них авиакомпаний. Сами перевозчики и страховщики также вправе пересмотреть маршруты после собственной оценки рисков.
Многие европейские и американские перевозчики перестали летать над Россией еще после начала полномасштабного вторжения в Украину и взаимного закрытия воздушного пространства. Однако российскими маршрутами продолжают пользоваться некоторые авиакомпании из Китая, Турции и стран Персидского залива. Полеты через Россию позволяют им экономить время и топливо на рейсах между Европой и Азией.
Pegasus развернула самолеты в воздухе и отменила 12 рейсов
Как сообщает "Новая газета. Европа", через несколько часов после предупреждения Владимира Зеленского турецкая авиакомпания Pegasus отменила часть рейсов между Турцией и Россией. Московский аэропорт Внуково подтвердил отмену 12 рейсов на 2 сентября - шести в Москву и шести из нее. На другие даты отмен пока нет. Пассажирам предложили вернуть деньги или переоформить билеты на рейсы после 2 сентября.
Пассажиры рейса PC1456 рассказали изданиям "Пост-" и "Осторожно, новости", что должны были вылететь из Бодрума в Москву в 00:05, однако самолет развернули во время посадки пассажиров. Людей разместили в гостинице, но нового времени вылета им долго не сообщали.
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Два других самолета Pegasus вернулись в Турцию уже после вылета. Рейс PC1576 из Антальи в Москву развернулся над Литвой, в районе Каунаса, после чего приземлился в Анталье. Летевший из Измира рейс PC1521 изменил курс над Венгрией и также вернулся в аэропорт отправления. Данные сервиса Flightradar24 подтверждают, что рейс PC1576 1 сентября был перенаправлен обратно в Анталью.
Пассажирам якобы объяснили, что турецкие авиакомпании отменяют полеты из-за "ситуации с воздушным пространством". Однако Pegasus позднее назвала причиной "технические и операционные обстоятельства".
В ночь на 2 сентября во Внуково действительно вводили временные ограничения из соображений безопасности. В то же время отмены Pegasus пока не означают полного прекращения сообщения с Россией: в расписании остаются следующие рейсы, в том числе PC1576 из Антальи в Москву вечером 2 сентября.
Опасность создают не только беспилотники
Главная угроза для гражданской авиации связана не столько с преднамеренной атакой на пассажирский самолет, сколько с возможной ошибкой или неверной идентификацией цели.
Во время атак беспилотников российские силы противовоздушной обороны применяют ракеты и средства радиоэлектронной борьбы. В такой обстановке существует риск поражения гражданского самолета, изменения его маршрута или нарушения работы навигационного оборудования.
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Авиационная аналитическая служба Osprey Flight Solutions считает продолжение украинских ударов в глубине России в 2026 году практически неизбежным. Особую опасность эксперты связывают с возможной ошибкой российских сил ПВО при распознавании воздушной цели. Сервис Safe Airspace также указывает, что используемые Россией зенитные ракеты способны достигать всех эшелонов, поэтому риск нельзя считать ограниченным только малой высотой.
Наиболее известной трагедией остается уничтожение самолета Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 над востоком Украины в июле 2014 года. Тогда погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В 2025 году Совет ИКАО признал Россию ответственной за уничтожение самолета и нарушение Чикагской конвенции о международной гражданской авиации. Правительство Нидерландов назвало это решение важным шагом к установлению ответственности.