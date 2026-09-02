Сначала бизнес-план, потом деньги: ЕС меняет правила финансирования сельского хозяйства Латвии
Евроденьги для латвийских фермеров будут распределять по-новому: теперь недостаточно просто найти доступную поддержку - предпринимателю придется доказать, что его идея даст реальный экономический результат.
Финансирование Евросоюза для сельского хозяйства, пищевой промышленности, лесного и рыбного хозяйства Латвии, а также аквакультуры станет более целевым. Вместе с изменением приоритетов меняется и главный вопрос, с которого предпринимателю стоит начинать планирование нового бизнеса или его развития. Теперь речь должна идти не о том, "где и как получить деньги?", а о другом: "какова моя бизнес-идея, кому она нужна и как она поможет мне стать более конкурентоспособным?". Финансирование при этом рассматривается как инструмент для достижения поставленной цели.
Скоро завершится плановый период ЕС на 2023-2027 годы, а новый период принесет изменения и в сельское хозяйство. Сейчас представители отрасли в Латвии активно разрабатывают собственные стратегии развития, определяя, каких результатов хотят достичь и что необходимо сделать для дальнейшего роста.
Исполняющая обязанности государственного секретаря Министерства земледелия Лиене Янсоне считает такой подход фундаментальным изменением мышления.
"Не будет так - есть деньги, и я где-то их использую. Теперь будет по-другому: я прихожу с идеей, которой "горю" и которую хочу реализовать", - говорит Янсоне. "Мы понимаем, что сельское хозяйство - это бизнес".
Почему такой подход становится необходимым? Меняется европейская политика, меняется рынок, а доступные ресурсы не безграничны. Поэтому все больше внимания при распределении финансирования уделяется инвестициям, которые способны дать конкретный экономический результат: повысить производительность и доходы предприятия, создать большую добавленную стоимость и укрепить его финансовую устойчивость.
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Это означает и большую ответственность самого получателя поддержки. По словам Янсоне, одна из распространенных проблем - чрезмерная зависимость от выплат поддержки при недостаточном анализе собственных финансовых потоков хозяйства.
Поэтому перед развитием бизнеса и новыми инвестициями предпринимателю необходимо хорошо понимать финансовое положение своего хозяйства - доходы, детальную структуру расходов, движение денежных средств и способность брать на себя новые обязательства. Особенно актуально это после нескольких сложных лет, когда низкая урожайность существенно повлияла на доходы сельхозпроизводителей.
"Перед планированием инвестиций стоит вернуться к основам - подробно проанализировать свои расходы, понять, что можно оптимизировать, оценить отдачу от инвестиций и только после этого принимать решение о следующих шагах", - подчеркивает Лиене Янсоне.
Меняются и сами инструменты финансирования. Поскольку возможности получения грантов ограничены, а количество проектов сокращается, все большее значение будут приобретать финансовые инструменты. В частности, Янсоне упоминает кредиты с уменьшением капитальной части: после успешной реализации проекта часть займа может быть покрыта. Однако, в отличие от гранта, кредит создает финансовые обязательства. Поэтому предпринимателю придется еще тщательнее оценивать экономическое обоснование своей бизнес-идеи и способность хозяйства выполнять новые обязательства.
Важную роль будет играть и софинансирование. Получатель поддержки должен быть готов вкладывать собственные средства, что еще больше повышает значение предварительной оценки проекта. До его запуска необходимо понимать, какой экономический результат принесет инвестиция и сможет ли хозяйство позволить себе связанные с ней обязательства.
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"В прошлом нужно оставить подход - я планирую бизнес в зависимости от доступной поддержки, - подчеркивает Янсоне. - Сначала должна быть идея, потребность рынка и четкий план развития. А финансирование - это инструмент, который помогает реализовать эту задумку быстрее и эффективнее".
Таким образом, в новом периоде все большее значение будет иметь не объем освоенного финансирования, а его реальная отдача. Главный вопрос - не сколько денег удалось получить, а что с их помощью удалось изменить. Ожидается, что инвестиции должны помогать создавать более сильные и конкурентоспособные латвийские предприятия и хозяйства, соответствующие потребностям рынка.
Именно поэтому в будущем оценивать поддержку будут по конкретным результатам: стало ли хозяйство более производительным и финансово устойчивым, удалось ли создать большую добавленную стоимость, выйти на новые рынки и повысить конкурентоспособность латвийского сельского хозяйства и пищевой промышленности в целом.
План роста сельского хозяйства Латвии на 2026-2036 годы
Одной из долгосрочных целей является увеличение объемов сельскохозяйственного производства и повышение производительности. План предусматривает увеличение вклада отрасли в ВВП на 2 процентных пункта, а также рост показателя выпуска сельского хозяйства с 971 евро на гектар в 2026 году до 2256 евро на гектар в 2036 году - уровня, сопоставимого с показателем Финляндии.
Для этого планируется:
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- повысить производительность;
- улучшить конкурентоспособность;
- развивать сотрудничество по всей цепочке создания добавленной стоимости;
- совершенствовать управление рисками.