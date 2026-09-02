Сначала бизнес-план, потом деньги: ЕС меняет правила финансирования сельского хозяйства Латвии

Финансирование Евросоюза для сельского хозяйства, пищевой промышленности, лесного и рыбного хозяйства Латвии, а также аквакультуры станет более целевым. Вместе с изменением приоритетов меняется и главный вопрос, с которого предпринимателю стоит начинать планирование нового бизнеса или его развития. Теперь речь должна идти не о том, "где и как получить деньги?", а о другом: "какова моя бизнес-идея, кому она нужна и как она поможет мне стать более конкурентоспособным?". Финансирование при этом рассматривается как инструмент для достижения поставленной цели.