Закрытые школы, опустевшие города и рост налогов: какой может стать Латвия

При этом все планы - от строительства дорог до сохранения школ, больниц и пенсионной системы - в конечном итоге столкнутся с одним ограничением. "Все предложения о строительстве автобанов или чего-либо еще рано или поздно упрутся в демографический фактор. Это крупнейший долгосрочный вызов для Латвии, а не только оборона", - резюмировал Страутиньш.