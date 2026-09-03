Закрытые школы, опустевшие города и рост налогов: какой может стать Латвия
В преддверии выборов в Сейм политики будут давать все больше обещаний, однако многие из них столкнутся с ограниченными возможностями бюджета и главной долгосрочной проблемой Латвии - сокращением и старением населения. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш в интервью агентству LETA рассказал, почему значительно снизить налоги не получится, пенсионный возраст вновь придется повышать, а отказ от иммиграции может привести к появлению опустевших городов.
Большого снижения налогов ждать не стоит
Финансовое положение Латвии Петерис Страутиньш не считает катастрофическим. Государственный долг остается ниже среднего показателя по Европейскому союзу (ЕС), а дефицит бюджета в прошлом году составил 2,5% внутреннего валового продукта (ВВП). При этом страна увеличивает расходы на оборону и продолжает ощущать последствия войны в Украине.
"О долге и дефиците звучит очень много театрального морализаторства со стороны разных политиков. Все не настолько плохо, как иногда преподносится, однако риски необходимо учитывать", - отметил экономист.
В то же время денег для существенного снижения налогов у государства нет. "Если в программе какой-либо партии сделан большой акцент на снижении налогов, это говорит о глубоком недостатке реализма. Снижать основные налоги сейчас нереально и в дальнейшем тоже не будет реально", - заявил Страутиньш.
Возможное повышение налогов он также призвал не драматизировать. Одни налоги в Латвии регулярно повышаются, другие снижаются. По его прогнозу, дальнейшие изменения будут постепенными.
Перед выборами экономист советует обращать внимание не на обещанные показатели роста ВВП и зарплат, которые зависят от множества внешних обстоятельств, а на прежние решения партий и кандидатов.
"Избирателям не нужно придерживаться принципа "не осужден - значит, не вор". Политическая ответственность является более широким понятием, чем юридическая ответственность", - подчеркнул он.
"Общество долгое время вводили в заблуждение"
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Одной из главных проблем следующего Сейма станет Rail Baltica. Страутиньш признался, что сейчас у него есть ощущение, что проект вообще не следовало начинать. Однако соседние страны уже вложили в него значительные средства, поэтому просто отказаться от строительства невозможно.
Экономист резко раскритиковал управление проектом и заявил, что общество долгое время вводили в заблуждение. Людям, занимавшим руководящие должности в отвечавших за Rail Baltica учреждениях, по его мнению, не следует доверять высокие посты в общественном секторе.
"Я чувствую себя обманутым лично, поскольку публично высказывался на эту тему и невольно вводил в заблуждение других. При помощи Google можно было за несколько минут убедиться, что нам рассказывают сказки. То, что я этого не сделал, считаю одной из своих самых больших ошибок за последнее десятилетие", - сказал Страутиньш.
Среди других провалов он назвал управление строительством больницы Страдиня и недостаточную решительность государства в вопросе airBaltic.
Без airBaltic бюджет потерял бы миллионы
Если airBaltic прекратит работу, государственный бюджет будет ежегодно недополучать от авиационной отрасли не менее 50 миллионов евро налогов, а возможно, и значительно больше, считает экономист.
Пострадает и Марупский край, который развивается как так называемый аэротрополис. Наличие крупной авиакомпании привлекает туда предприятия и создает рабочие места.
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Рейсы из Риги продолжили бы выполнять другие перевозчики, однако направлений стало бы меньше, а полеты сильнее зависели бы от туристического сезона. Для работающих в Риге ИТ-компаний и предприятий сферы бизнес-услуг особенно важно регулярное сообщение с другими странами.
Страутиньш напомнил, что airBaltic некоторое время стабильно приносила прибыль. Если бы не пандемия, проблемы с двигателями и война, первоначальное публичное предложение акций, вероятно, уже состоялось бы и компания не воспринималась бы как проблема.
Пенсионный возраст придется повышать
Главной долгосрочной нагрузкой на бюджет станет не оборона, а старение населения. После распада Советского Союза Латвия некоторое время пользовалась так называемым демографическим дивидендом: число детей сокращалось и на каждого работающего приходилось меньше иждивенцев. Теперь этот ресурс исчерпан.
Одним из возможных решений Страутиньш считает новое повышение пенсионного возраста. Это может происходить автоматически при достижении определенных демографических показателей, как в Италии или Дании, либо на основании отдельных политических решений.
Экономист также выступает против свободного изъятия денег из второго пенсионного уровня. Человек может потратить накопления, а в старости остаться без средств, после чего содержать его придется остальному обществу.
"Пенсионные накопления являются общим проектом общества. Пенсионная система должна работать в интересах нынешних пенсионеров, работающих людей, тех, кто готовится работать, и, если говорить поэтически, тех, кто еще не родился", - подчеркнул Страутиньш.
В Латвии не хватит людей на 42 центра развития
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Экономическое положение латвийских регионов сильно различается. Валмиера, Смилтене, Добеле, Салдус и Лиепая сохраняют сравнительно высокий уровень развития. Кулдига, Екабпилс, Мадона, Алуксне и Ливаны в последние годы росли быстрее среднего, хотя начинали с более низкого уровня.
В местах, где коммерческая экономика развита слабо, государственные и муниципальные учреждения автоматически становятся главными работодателями. Однако это, по словам экономиста, скорее следствие, а не причина проблем.
"Люди будут "голосовать ногами" за лучше управляемые места. В Латвии нет и не будет достаточно людей для 42 центров развития", - заявил он.
Школы без учеников не могут существовать, а часть государственных дорог со временем может быть передана самоуправлениям или предпринимателям. Сохранить всю прежнюю инфраструктуру при сокращающемся населении невозможно.
Страутиньш также указал на проблему больниц, которые фактически поддерживаются ради сохранения зданий и рабочих мест. Это дорого обходится государству и может отрицательно влиять на качество медицинской помощи.
"Латвии нужны не рабочие руки, а люди"
Суммарный коэффициент рождаемости в Латвии снизился примерно с 1,8 до 1,2 ребенка на одну женщину. Экономист предупреждает, что добиться быстрого перелома при помощи пособий и других политических мер практически невозможно.
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"Опыт Латвии и других стран показывает, что результаты мер по повышению рождаемости в целом слабы и часто непродолжительны. Дети рождаются у людей, а не у государства, и людям дана свобода воли", - сказал Страутиньш.
Возвращение уехавших латвийцев было бы идеальным решением, но одного этого недостаточно. В ближайшие годы дополнительную рабочую силу еще может обеспечить внутренняя миграция. Например, переезд из восточного приграничья в Ригу обычно означает рост доходов и производительности.
Однако в долгосрочной перспективе Латвии придется пересмотреть отношение к иммиграции. "Основной вопрос сформулирован неверно. Латвии прежде всего нужны не рабочие руки, а люди. Люди - это нечто большее, чем просто рабочая сила", - заявил экономист.
По его словам, жесткая политика ограничения иммиграции может привести к появлению опустевшей страны, в которой преимущественно живут люди среднего и пожилого возраста, а многие дома заброшены. "Мы рискуем потерять критическую массу развития цивилизации в Латвии. Это намного больше, чем просто эффект масштаба экономики", - предупредил Страутиньш.
Если приезжие будут видеть, что им доступна только низкоквалифицированная работа и действует "стеклянный потолок", у них будет меньше мотивации учить латышский язык, соблюдать местные правила и интегрироваться. При этом дети иммигрантов с большой вероятностью выучат латышский и увеличат общее число говорящих на нем людей.
"Миграционная политика Латвии сейчас ведет предыдущую войну, борется с призраками прошлого. Нужно выйти из зоны эмоционального комфорта", - считает экономист.
5% ВВП на оборону невозможно тратить вечно
Страутиньш не верит, что Латвия сможет бесконечно направлять на оборону 5% ВВП.
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"Мы этого не потянем. Латвия продолжит тратить больше, чем Европа в среднем, но Европа тоже будет все лучше понимать, что страны Балтии с их численностью населения не могут защищать настолько протяженную границу", - отметил он.
В то же время военная промышленность может стать одним из направлений развития экономики, но не единственным. Латвия уже производит много товаров двойного назначения - беспилотники, средства связи, продукты длительного хранения и функциональную одежду. Развивается и производство непосредственно военной продукции, включая бронетранспортеры Patria и боеприпасы.
Однако искать одну отрасль, которая спасет всю экономику, ошибочно. "Экономика - оркестр разных отраслей. Если она специализируется на одном или нескольких направлениях, это создает риск", - пояснил Страутиньш.
ИИ принесет экономике радикальные перемены
Несмотря на международные потрясения, латвийская экономика пока справляется относительно успешно. В 2026 году рост ВВП может приблизиться к 2,5%. Промышленности помогают оборонные инвестиции и строительство центров обработки данных, экономику поддерживают европейские фонды, кредитование и более удачный год для сельского хозяйства.
Среди главных вызовов ближайших лет Страутиньш назвал искусственный интеллект (ИИ). Он все больше верит прогнозам о том, что принципиально иная реальность может появиться уже к 2030 году или даже раньше.
"Мы живем в момент, когда впервые за миллиарды лет движущая сила эволюции жизни перемещается за пределы нашего биологического углеродного субстрата во что-то другое. Последствия будут грандиозными, в том числе для экономики", - заявил он.
Обработка информации будет все активнее автоматизироваться, а на предприятиях людей начнут заменять человекоподобные роботы. Латвия вряд ли станет лидером в создании крупнейших ИИ-моделей, но может найти собственные ниши в практическом применении технологий.
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При этом все планы - от строительства дорог до сохранения школ, больниц и пенсионной системы - в конечном итоге столкнутся с одним ограничением. "Все предложения о строительстве автобанов или чего-либо еще рано или поздно упрутся в демографический фактор. Это крупнейший долгосрочный вызов для Латвии, а не только оборона", - резюмировал Страутиньш.