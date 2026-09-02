Преступления длились более 20 лет: в Елгаве задержали педофила

В ходе расследования полиция провела большой объем процессуальных действий и установила 18 эпизодов преступлений, которые, предположительно, были совершены с марта 1994 года по январь 2015 года. Кроме того, следствие выявило нарушения правил обращения с материалами порнографического характера. Во время обыска у мужчины были изъяты несколько носителей информации. На них, по данным полиции, хранились изображения и видеоматериалы с детской порнографией, а также изображения сексуального характера с участием человека и животных.