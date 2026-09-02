Преступления длились более 20 лет: в Елгаве задержали педофила
В Елгаве задержан 59-летний мужчина, которого полиция подозревает в совершении 18 преступлений в отношении несовершеннолетних. Предполагаемые преступления были совершены в период с 1994 по 2015 год.
Информация о возможном сексуальном насилии в отношении нескольких несовершеннолетних поступила в Государственную полицию 6 января этого года. Полиция начала уголовный процесс и провела ряд оперативных мероприятий, в результате которых был задержан мужчина 1967 года рождения.
8 января суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. В настоящее время подозреваемый по-прежнему находится под стражей.
В ходе расследования полиция провела большой объем процессуальных действий и установила 18 эпизодов преступлений, которые, предположительно, были совершены с марта 1994 года по январь 2015 года. Кроме того, следствие выявило нарушения правил обращения с материалами порнографического характера. Во время обыска у мужчины были изъяты несколько носителей информации. На них, по данным полиции, хранились изображения и видеоматериалы с детской порнографией, а также изображения сексуального характера с участием человека и животных.
Уголовное дело квалифицировано по нескольким статьям Уголовного закона Латвии, а также по статье 123 Уголовного кодекса. В сентябре уголовный процесс был передан в прокуратуру для начала уголовного преследования.
В Государственной полиции подчеркивают, что преступления сексуального характера являются крайне чувствительной темой. Опыт правоохранительных органов показывает, что пострадавшие нередко решаются рассказать о пережитом лишь спустя несколько лет после произошедшего. Именно поэтому, отмечает полиция, информация о преступлениях, совершенных много лет назад, может поступать правоохранительным органам значительно позже самих событий.