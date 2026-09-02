Четверг принесет в Латвию дожди, грозы и ветер
В четверг погода в Латвии будет неустойчивой - местами пройдут сильные ливни и грозы, а на побережье усилится ветер. При этом воздух днем прогреется максимум до +20 градусов.
В ночь на четверг во многих районах облака принесут кратковременные дожди. Местами ожидаются сильные ливни, возможны грозы. Будет дуть слабый и умеренный юго-западный и западный ветер, на побережье он станет порывистым. Минимальная температура воздуха составит +12...+17 градусов.
В Риге ночь в основном пройдет без осадков, однако во второй ее половине к столице приблизится зона дождей. Будет дуть слабый юго-западный и западный ветер. Температура воздуха опустится до +13...+15 градусов.
Днем облака временами будут рассеиваться, однако периодически ожидаются дожди. В отдельных районах страны возможны грозы и сильные ливни. Будет дуть слабый и умеренный западный и юго-западный ветер, который с середины дня на побережье станет порывистым. Максимальная температура воздуха составит +17...+20 градусов.
В Риге облака временами будут приносить дождь, возможна и гроза. Будет дуть слабый западный и юго-западный ветер, воздух прогреется до +18...+20 градусов.