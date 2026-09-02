"Красивая и благородная профессия": в Латвии хотят вернуть ушедших учителей в школы

"Педагогов не хватает. И, поверьте мне, если политическое руководство министерства и дальше будет действовать в таком духе - вносить изменения в последний момент, летом, не вникая в то, что именно это требует сделать от педагога и школы, - тогда проблем будет еще больше", - подчеркнула она.