"Красивая и благородная профессия": в Латвии хотят вернуть ушедших учителей в школы
Несмотря на нехватку учителей, ситуация в латвийских школах постепенно меняется к лучшему: растут зарплаты педагогов, улучшаются условия труда, а профсоюз призывает вернуть в профессию тех, кто когда-то ушел.
Нехватка учителей в Латвии остается серьезной проблемой и уже давно касается не только маленьких школ и отдаленных регионов. Однако, по мнению руководителя Латвийского профсоюза работников образования и науки Инги Ванаги, в последние годы ситуация в профессии все же постепенно улучшается.
"Педагогов не хватает. И, поверьте мне, если политическое руководство министерства и дальше будет действовать в таком духе - вносить изменения в последний момент, летом, не вникая в то, что именно это требует сделать от педагога и школы, - тогда проблем будет еще больше", - подчеркнула она.
При этом глава профсоюза считает важным говорить не только о проблемах, но и о положительных изменениях в профессии. По ее словам, за последние годы при участии профсоюза и партнеров удалось добиться улучшений в условиях труда педагогов.
Одним из главных достижений Ванага называет ситуацию с зарплатами. Оплата труда учителей постепенно растет, а график дальнейшего повышения зарплат должен продолжиться.
"Но важно не только это. Должны быть и другие положительные посылы. Эта профессия очень красивая и благородная", - говорит Ванага.
По ее мнению, именно позитивной стороне работы учителя сейчас следует уделять больше внимания. Учительская профессия дает возможность постоянно взаимодействовать с детьми, наблюдать за их развитием и видеть конкретный результат своей работы. "Многим нравится эта работа, это работа от сердца. Нравится видеть развитие ребенка", - отмечает глава профсоюза.
Вместе с тем привлекательность профессии зависит не только от зарплаты. Ванага считает необходимым укреплять права педагогов, обеспечивать им более серьезную методическую поддержку и качественные возможности для профессионального развития. Отдельно она говорит о взаимоотношениях между школой, учителем и родителями. По ее мнению, здесь необходимо изменить баланс ответственности.
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"Права родителей нужно пересмотреть, а ответственность родителей - увеличить, потому что нередко некоторые уходят из профессии из-за отдельных родителей", - считает Ванага.
По ее словам, одной из серьезных проблем для учителей становятся дисциплина среди школьников и чрезмерное вмешательство родителей в работу педагога. При этом Ванага призывает не забывать, что для многих учителей работа в школе остается именно тем делом, которое приносит удовлетворение.
Она считает, что стоит обратиться и к тем, кто уже покинул школу, предложив им снова рассмотреть возможность вернуться в профессию. "Я призвала бы тех, кто ушел, рассмотреть возможность вернуться. И людям, которым нынешняя работа, возможно, уже немного надоела, подумать о возможности присоединиться к педагогическому сообществу", - сказала Ванага.
По ее мнению, о профессии учителя нельзя говорить исключительно через призму перегрузки, нехватки кадров и зарплат. Важно показывать и то, что эта работа дает самому педагогу и обществу.