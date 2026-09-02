Что для людей беда, то для природы благо: на прошедшую в Латвии бурю можно посмотреть с другой стороны

Однако есть виды, для которых потеря каждого старого дерева имеет большое значение. Особенно это касается организмов, обитающих в дуплистых деревьях, поскольку таких мест в природе немного. "Если во время бури будет повалено дерево с дуплом, это может стать потерей для видов, которым такие места крайне важны. Один из примеров - жук-отшельник, охраняемый вид, которому необходимы старые дуплистые деревья", - рассказал эксперт.