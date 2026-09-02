Что для людей беда, то для природы благо: на прошедшую в Латвии бурю можно посмотреть с другой стороны
Самая сильная летняя буря последних десятилетий оказалась для леса не такой катастрофой, как для людей. Поваленные деревья могут стать новым домом для насекомых, грибов и других обитателей природы.
В конце августа Латвию накрыла сильная буря, которая во многих местах повалила деревья и нанесла серьезный ущерб. Однако для природы такие изменения не всегда означают только потери. Старший энтомолог Латвийского национального музея природы Угис Питеранс рассказал, как буря влияет на насекомых, грибы и других менее заметных обитателей леса.
"В настоящее время каких-либо особенно существенных последствий для мелких обитателей леса не наблюдается. Однако в долгосрочной перспективе такая буря даже может пойти на пользу отдельным видам, поскольку в лесу станет больше засохших и поваленных деревьев - субстрата, необходимого для многих видов, которые в них обитают", - объясняет Питеранс.
Однако есть виды, для которых потеря каждого старого дерева имеет большое значение. Особенно это касается организмов, обитающих в дуплистых деревьях, поскольку таких мест в природе немного. "Если во время бури будет повалено дерево с дуплом, это может стать потерей для видов, которым такие места крайне важны. Один из примеров - жук-отшельник, охраняемый вид, которому необходимы старые дуплистые деревья", - рассказал эксперт.
При этом буря существенно не изменила природный баланс. Потеря отдельных деревьев или небольших групп деревьев не нарушает пищевые цепи, поскольку в экосистеме остается достаточно других мест обитания и источников пищи. Даже для таких небольших лесных обитателей, как муравьи, подобные события обычно не имеют катастрофических последствий. Если поврежден какой-либо муравейник, это локальное изменение, к которому вид способен адаптироваться.
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"Позже поваленные деревья, которые остаются в природе, становятся местом обитания различных организмов - насекомых, грибов и других живых существ. С этой точки зрения буря может создавать и новые условия для жизни", - отмечает Питеранс.
Для грибов и растений такая буря, скорее всего, также не представляет существенной угрозы. На рост грибов сильнее влияют влажность и температура, чем одно конкретное погодное явление.
Кроме того, буря произошла в период, когда активный сезон гнездования птиц уже завершился, поэтому ее воздействие на птиц нельзя сравнивать с бурей, которая произошла бы весной.
"В целом с точки зрения природы такая буря не является чем-то чрезвычайным. Лес и его обитатели приспособлены к подобным процессам. Наибольший ущерб обычно получают люди - страдают инфраструктура, имущество и хозяйственные интересы", - подытожил эксперт.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 23 августа, Латвию накрыла самая сильная летняя буря последних десятилетий. В некоторых местах скорость ветра превышала 30 метров в секунду.
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В субботу вечером Латвию накрыл самый разрушительный шторм с января 2005 года.
Буря нанесла масштабный ущерб распределительным и магистральным электросетям. В результате первоначально около 277 000 клиентов в Латвии остались без электричества. Во многих местах вслед за повреждением электросетей возникли проблемы со связью, не работали автозаправочные станции, а местами были закрыты магазины.