В Риге появился новый способ оплаты поездок в общественном транспорте. Как он работает?
Мобильное приложение Timey начало предлагать официальную покупку кодовых билетов Rīgas satiksme. Билет можно приобрести без регистрации номера телефона и без предварительного пополнения виртуального кошелька.
Кодовый билет — это цифровой билет без физической карты. После покупки его необходимо зарегистрировать в транспортном средстве, отсканировав QR-код или введя идентификационный номер.
Новая интеграция объединяет планирование маршрута, отслеживание общественного транспорта в режиме реального времени и оплату билетов в одном приложении. Приобретенные билеты действуют на всех маршрутах трамваев, троллейбусов и автобусов Rīgas satiksme по стандартным тарифам.
Чем эта система отличается от других?
Авторизация одним нажатием — с помощью учетной записи Apple или Google, без ввода номера телефона и ожидания SMS-кода. Это особенно удобно для иностранных гостей и туристов, для которых регистрация в других сервисах нередко становится препятствием.
Оплата непосредственно при покупке, без пополнения кошелька — рассчитаться можно банковской картой, через Apple Pay, Google Pay или банковскую ссылку (bank link), не замораживая деньги на внутреннем счете приложения.
Более быстрые повторные покупки — данные карты, Apple Pay или Google Pay можно сохранить, чтобы в дальнейшем покупать билеты еще быстрее.
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Маршрут и билет в одном месте — найдя наиболее удобный маршрут, билет можно приобрести сразу, не переходя в другое приложение.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что единый билет Vivi и Rīgas satiksme расширяют на все зоны: что изменится для пассажиров.