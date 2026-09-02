Из-за ситуации на восточной границе в Риге временно отменяют почетный караул.
В Латвии
Сегодня 14:21
У памятника Свободы и Рижского замка временно не будет почетного караула
Пока Национальные вооруженные силы продолжают оказывать помощь пограничникам в охране восточной границы Латвии, почетный караул у памятника Свободы и Рижского замка выставляться не будет.
Чтобы обеспечить полноценную поддержку Государственной пограничной охране, до 6 сентября караул на постах у памятника Свободы и Рижского замка не будет нести службу, сообщили агентству LETA в Штабном батальоне Национальных вооруженных сил.
Как сообщалось ранее, операция по снижению нелегальной миграции "Оборотень" продлена до 3 октября. Существенную помощь в ее проведении оказывают и Национальные вооруженные силы.
В Латвии до конца года в приграничных с Беларусью районах действует усиленный режим охраны границы. Он введен из-за повышенного давления нелегальной миграции, создаваемого Беларусью.