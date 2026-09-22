Lavijas Finieris создает производства за пределами Латвии
Деревообрабатывающий концерн Latvijas Finieris во многом может служить примером для других производственных предприятий - успешной приватизацией, умением создавать устойчивую модель развития и работой на международном рынке. Latvijas Finieris развивает производство также за пределами Латвии и реализует свою продукцию примерно в 50 странах.
Под названием Latvijas Finieris предприятие существует с начала 1990-х годов, однако его корни уходят гораздо глубже - в 1873 год, когда в Саркандаугаве начало работать деревообрабатывающее предприятие F. V. Nather. Как это связано с нынешним Latvijas Finieris? Можно сказать, что преемственностью: за время своей деятельности F. V. Nather несколько раз меняло владельцев, пока в 1929 году не сменило название и не стало Latvijas bērzi. В свою очередь, Latvijas bērzi было одним из трех предприятий (остальными были Lignums и Furniers), которые в 1975 году объединили в Latvijas finiera ražošanas apvienība. На базе этого объединения в 1992 году и был создан Latvijas Finieris.
Приватизацию Latvijas Finieris в 1990-е годы осуществили сами сотрудники - около 200 работников стали акционерами. Много это или мало? Если учесть, что в то время на предприятии работало около 1400 человек (сейчас - примерно 2500), то, наверное, не очень много. Однако стоит помнить, что для покупки акций нужны были деньги, которых в те непростые времена перемен и потрясений у людей было не так уж много. К тому же далеко не все тогда понимали, какой вообще смысл в акциях, поскольку о капиталистических методах хозяйствования люди, жившие при социалистическом строе, имели лишь приблизительное представление.
И самое главное, как говорит председатель совета Latvijas Finieris Улдис Бикис, нужна была вера - в то, что предприятие не только будет развиваться, но и приносить прибыль. Те, кто верил в это, выиграли, поскольку акции Latvijas Finieris с годами не потеряли в стоимости - напротив. Не изменилась и философия компании: и сегодня Latvijas Finieris стремится вовлекать руководящих сотрудников в развитие предприятия, делая их совладельцами.
Обойтись без посредников и России
С первых дней существования Latvijas Finieris предприятию пришлось бороться за выживание, поскольку прежний рынок Советского Союза рухнул, а на Западе никто не ждал его с распростертыми объятиями. Важную роль сыграло то, что уже в конце 1980-х годов были налажены первые торговые связи с Финляндией, что позволило получить опыт и найти партнеров для сотрудничества.
"Борьба за выживание тогда началась с того, что с нуля пришлось учиться продавать свою продукцию. До этого все происходило в рамках Советского Союза, а теперь нужно было искать новый рынок на Западе. Свою роль сыграли и высокая инфляция и девальвация валюты у нас. Если тебе удавалось что-то продать на Западе, доходы были хорошими, и появлялась возможность встать на ноги и развивать производство", - вспоминает Улдис Бикис.
Уже в 1990-е годы руководство компании пришло к важному выводу - необходимо стремиться обходиться без посредников, поскольку выгоднее самостоятельно продавать свою продукцию и таким образом избегать лишней наценки. Latvijas Finieris превратил эту стратегию в один из краеугольных камней своего бизнеса. Сейчас у компании уже 12 дочерних предприятий, занимающихся продажей и развитием продукции, 11 из них находятся за пределами Латвии. Это позволяет устанавливать более тесные связи с крупными промышленными потребителями, лучше понимать их потребности и способствовать совместному развитию.
Еще один важный вывод, к которому руководство предприятия пришло довольно быстро, заключался в том, что, хотя соседняя Россия вроде бы обещала широкие возможности для развития бизнеса, это непредсказуемое и агрессивное государство, с которым нормальное сотрудничество практически невозможно. Сейчас Улдис Бикис признает, что попытки работать в России были ошибкой, которую с сегодняшним пониманием он бы не повторил.
"В какой-то момент нам казалось, что было бы хорошо использовать имеющиеся в России ресурсы, и мы даже успели приобрести там земельные участки. С сегодняшним пониманием я бы так не поступил. Эти активы нам пришлось продать с убытками. Точку поставил 2014 год, когда мы поняли, что работать с Россией невозможно. Свою роль сыграло и отношение России к нам - мы поняли, что там нам не рады".
Такое отношение стало особенно заметно после вступления Латвии в Европейский союз, когда стало ясно, что Россия и Беларусь не позволят латвийскому предприятию экспортировать большие объемы круглого леса. Кроме того, связанные с Россией предприниматели пытались с помощью рейдерских методов установить контроль над Latvijas Finieris. Бикис связывает это с желанием России сохранить влияние на крупнейшие латвийские предприятия.
В определенном смысле Россия также способствовала развитию Latvijas Finieris в направлении биотехнологий. После начала вторжения России в Украину в 2014 году предприятие пересмотрело цепочки поставок химической продукции, необходимой для производства, чтобы заменить нефтепродукты биологическими компонентами и уменьшить зависимость от России. Сейчас большая часть клеев, используемых при производстве фанеры, изготавливается из древесного сырья.
В настоящее время предприятие строит в Риге новый завод по производству синтетических смол. Он позволит заменить используемые при производстве фанеры 10 000 тонн нефтепродуктов в год древесным лигнином.
Прочнее металла
Здесь мы подходим к вопросу о том, что именно производит Latvijas Finieris. Как следует уже из названия предприятия, основной продукт - березовая фанера. Но где ее используют?
Применение очень широкое, поскольку прочность березовой фанеры позволяет ей конкурировать с продукцией, изготовленной из металла. Поэтому, как ни парадоксально, конкурентами Latvijas Finieris скорее являются предприятия металлообрабатывающей, а не деревообрабатывающей промышленности.
Например, в транспортной отрасли из фанеры производят прицепы и полуприцепы. По словам Улдиса Бикиса, у каждого четвертого или пятого прицепа на европейских дорогах пол сделан именно из березовой фанеры Latvijas Finieris.
По сравнению с металлом фанера легче и при этом достаточно прочна, а также лучше подходит для восприятия нагрузок на кручение. Фанеру используют и в судостроении - например, для изготовления полов рыболовных судов и внутренней отделки грузовых отсеков крупных судов для перевозки сжиженного газа. Газ транспортируется при очень низкой температуре, поэтому металл для этой цели не совсем подходит.
Фанеру также используют в строительстве и различных нишевых продуктах - например, в акустических панелях или тренировочных стенах для скалолазания. Важен и тот факт, что деревообработка более климатически нейтральна, чем производство металла. Дерево является хранилищем углерода, а для его переработки требуется меньше энергии.
Latvijas Finieris - не только деревообрабатывающее предприятие. Компания также занимается химической промышленностью, разрабатывая клеи, необходимые для производства фанеры, и развивая химическую переработку древесины, а также работает в машиностроительном и лесном секторах. Одно из направлений деятельности даже связано с косметикой, поскольку при ее производстве используются экстракты березовой коры.
Заводы компании работают не только в Риге, Кулдиге и Резекне, но также в Литве, Эстонии и Финляндии.
Сначала страны Балтии, а затем дальше
Развитие предприятия за пределами Латвии - еще один краеугольный камень стратегии Latvijas Finieris.
"Мы уже довольно давно руководствуемся принципом, что нужно расти за пределами Латвии. Сейчас наши производства есть во всех трех странах Балтии и в Финляндии. Латвийские ресурсы в нашем производстве составляют только около 50%, но в будущем их доля будет еще меньше - наш рост основан на сырье из других стран, например из Финляндии", - говорит Улдис Бикис.
По его мнению, страны Балтии - это первый шаг, который должен сделать любой предприниматель, желающий работать за пределами Латвии. Далее следуют скандинавские страны и Финляндия, а после этого можно думать и о более широких горизонтах.
"У каждого должна быть цель продавать свою продукцию дальше, на мировом рынке, потому что иначе мы не достигнем благосостояния".
Звучит просто, однако реализация этих планов шла далеко не легко, и время от времени компании приходилось сталкиваться с большими и маленькими кризисами.
"Крупнейший кризис, вероятно, связан с 2008 и 2009 годами. Хотя мы сами считали, что кризис начался еще примерно в 2006 году, когда рост затрат опережал нашу способность повышать цены на продукцию на рынке. Рост затрат не позволял видеть перспективу продукции в будущем, производство некоторых продуктов нам даже пришлось прекратить, пришлось также сократить количество работников. Проще говоря, производство и продажа продукции больше не успевали за темпами роста зарплат. Нужно было развивать новые продукты и услуги".
Сейчас компании приходится считаться с довольно высокой неопределенностью, поскольку из-за глобальных событий сложно прогнозировать будущее.
"Мы научились работать в условиях неопределенности. Если мы видим объем предполагаемой работы на месяц или два вперед, это уже много. В таких условиях рыночной неопределенности сложно планировать бюджет даже на год, не говоря уже о более длительном периоде. Тем не менее нужно уметь принимать решения об инвестициях в новые производства, автоматизацию и другие направления, чтобы повышать производительность и обеспечивать рост", - объясняет Улдис Бикис.
С мыслью о будущем
Деятельность Latvijas Finieris тесно связана с лесом. Все просто: если есть березы, есть шпон и фанера; если нет берез, нет и готовой продукции. Поэтому компания тесно сотрудничает с владельцами лесов в Латвии и других странах, а также сама создает березовые плантации.
"Наша ответственность начинается уже с березового семени и приобретения подходящей для выращивания берез земли. Мы занимаемся лесным хозяйством, у нас есть собственные березовые плантации. Мы создаем их не столько с мыслью о промышленном использовании, поскольку объемы нашего производства таковы, что нам нужно быть в хороших отношениях со всеми владельцами лесов Латвии, сколько с целью изучать мир и объединять науку с промышленностью, создавая лучшие практики, которые можно показывать другим землевладельцам.
Наша цель - повышать эффективность и обеспечивать прагматичное экономическое развитие. Но одновременно мы должны уметь сохранять биологическое разнообразие и часть земель оставлять природе", - подчеркивает Улдис Бикис.
Сейчас инвестиции направляются также в теплицу для выращивания берез, где будут получать семена, которые в будущем, возможно, позволят с помощью селекции повысить продуктивность деревьев.
Немало споров велось о том, каким должен быть диаметр ствола дерева, чтобы его можно было вырубать, и этот вопрос дошел даже до Конституционного суда. Latvijas Finieris как деревообрабатывающее предприятие является заинтересованной стороной в этом вопросе, поэтому Бикис призывает сбалансировать экономические интересы и интересы охраны природы.
По его словам, в лесном хозяйстве наблюдается своеобразная ситуация: если в сельском хозяйстве владелец земли сам может решить, когда собирать урожай, то в лесном хозяйстве по какой-то причине это диктует государство. Вместо того чтобы позволить владельцу леса самому выбирать оптимальное время для вырубки, он должен соблюдать установленные государством нормативы возраста деревьев. Это может привести к тому, что часть деревьев просто окажется непригодной для промышленного использования и погибнет.
Ведь не совсем верно, что в деревообрабатывающей промышленности можно использовать деревья любого диаметра. Толстые и тяжелые бревна слишком сложно и даже опасно перемещать с той скоростью, с которой осуществляется производственный процесс.
"Вряд ли правильно на таких огромных территориях, как наши лесные площади, не думать о целях повышения производительности. Государство должно думать о том, как вести хозяйство так, чтобы деревья не сгнивали, а использовались для производства. Правильно было бы оставить часть лесов нетронутыми, а другую часть использовать для производства.
Иначе мы забываем о главной цели государства - обеспечивать стабильную экономику и благосостояние жителей, заменяя ее какими-то иллюзорными целями. Если мы хотим что-то оставить после себя будущим поколениям, у нас нет другого пути, кроме как использовать возобновляемые ресурсы.
Это преимущество стран Балтии, поскольку у нас плодородные земли и достаточно водных ресурсов. Если нам удастся сохранить плодородие почвы, у нас есть все возможности для создания развитой биоэкономики. В странах Балтии в биоэкономике работают более 400 000 человек, а объем экспорта превышает 25 миллиардов евро. Это очень большая часть экономики, в которую Латвии легко вписаться, поскольку у нас развиты сельское и лесное хозяйство. Нужны только инвестиции в развитие", - подчеркивает председатель совета Latvijas Finieris.