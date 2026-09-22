Lavijas Finieris создает производства за пределами Латвии

Приватизацию Latvijas Finieris в 1990-е годы осуществили сами сотрудники - около 200 работников стали акционерами. Много это или мало? Если учесть, что в то время на предприятии работало около 1400 человек (сейчас - примерно 2500), то, наверное, не очень много. Однако стоит помнить, что для покупки акций нужны были деньги, которых в те непростые времена перемен и потрясений у людей было не так уж много. К тому же далеко не все тогда понимали, какой вообще смысл в акциях, поскольку о капиталистических методах хозяйствования люди, жившие при социалистическом строе, имели лишь приблизительное представление.