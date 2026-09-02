Бывшему госсекретарю VARAM грозит уголовное преследование за разглашение закрытой информации
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в среду предложило прокуратуре начать уголовное преследование бывшего госсекретаря Министерства умного управления и регионального развития (VARAM) Эдвина Балшевица. Его подозревают в трех случаях возможного разглашения информации ограниченного доступа, сообщает агентство LETA.
По данным KNAB, собранные доказательства указывают на то, что чиновник, не имея служебной необходимости, мог несколько раз передавать другим людям закрытую информацию, к которой имел доступ по работе.
Следствие предполагает, что Балшевиц мог пересылать такую информацию через приложение для общения. Речь, в частности, идет о материалах, связанных с судебными процессами, проектами государственного управления и проверками правоохранительных органов.
KNAB считает, что в действиях бывшего чиновника могут быть признаки преступления, предусмотренного Уголовным законом, - разглашения сведений, которые не подлежат раскрытию, если это сделал государственный служащий, ответственный за их хранение. За такое преступление в Латвии может грозить до одного года лишения свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф.
Ранее LETA сообщало, что в июне министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс решил не восстанавливать Балшевица в должности. Балшевиц был отстранен от работы решением от 9 апреля на время служебной проверки.
С учетом уже известных обстоятельств и вновь выявленных фактов Таварс распорядился продолжить проверку и решил не возвращать Балшевицса на должность. От работы его ранее отстранил предыдущий министр Раймонд Чударс. Причиной также стали подозрения в возможном разглашении закрытой информации.
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После получения информации от KNAB о начатом уголовном процессе Чударс распорядился создать комиссию для проведения служебной проверки.