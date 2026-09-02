Бывшему госсекретарю VARAM грозит уголовное преследование за разглашение закрытой информации

KNAB считает, что в действиях бывшего чиновника могут быть признаки преступления, предусмотренного Уголовным законом, - разглашения сведений, которые не подлежат раскрытию, если это сделал государственный служащий, ответственный за их хранение. За такое преступление в Латвии может грозить до одного года лишения свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф.