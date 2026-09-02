В Эстонии избрали нового президента - кто сменит Алара Кариса

В ходе тайного голосования за Мадисе, которая была единственным кандидатом, проголосовал 71 депутат. В урнах также оказалось семь незаполненных бюллетеней. Всего бюллетени получили 78 депутатов, хотя на заседании зарегистрировались 89 парламентариев.