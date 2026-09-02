В Эстонии избрали нового президента - кто сменит Алара Кариса
Эстония выбрала нового президента. Им станет 51-летняя Юлле Мадисе - действующий канцлер права, которая в октябре сменит Алара Кариса и станет второй женщиной во главе страны.
В ходе тайного голосования за Мадисе, которая была единственным кандидатом, проголосовал 71 депутат. В урнах также оказалось семь незаполненных бюллетеней. Всего бюллетени получили 78 депутатов, хотя на заседании зарегистрировались 89 парламентариев.
Для избрания президентом кандидат должен получить не менее двух третей голосов депутатов, то есть минимум 68. Всего в парламенте Эстонии 101 депутат.
В октябре Мадисе сменит на посту главы государства Алара Кариса, который не стал баллотироваться на второй пятилетний срок.
51-летняя Мадисе станет второй женщиной на посту президента Эстонии. С 2016 по 2021 год главой государства была Керсти Кальюлайд.
Как сообщалось ранее, выдвижение кандидатуры Мадисе поддержали своими подписями 75 депутатов Рийгикогу. Среди них представители обеих партий правящей коалиции - либеральной Партии реформ и партии Eesti 200, а также оппозиционных национал-консервативной партии Isamaa и Социал-демократической партии. Кандидатуру поддержали и несколько внефракционных депутатов.
Юрист Юлле Мадисе занимает должность канцлера права с 2015 года. Канцлер права следит за тем, чтобы нормативные акты всех уровней соответствовали Конституции, а также выполняет функции омбудсмена.
С 1998 по 2002 год Мадисе возглавляла департамент публичного права Министерства юстиции Эстонии, а с 2009 по 2015 год была юридическим советником президента Эстонии.
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Мадисе получила степени бакалавра и магистра юриспруденции в Тартуском университете, а докторскую степень в области государственного управления - в Таллинском техническом университете. Она также была профессором в обоих вузах.
В Эстонии президент выполняет главным образом представительские функции. Один человек не может занимать этот пост более двух сроков подряд.