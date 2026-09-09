Латвии нужна стратегия страны с безналичной экономикой

По сути, переход к безналичной экономике — это лишь очередной этап эволюции денег. И вполне вероятно, что через десять или двадцать лет, оглянувшись назад, мы будем воспринимать наличные деньги так же, как сегодня воспринимаем жизнь без банковских карт или без интернета, — как нечто странное и давно ушедшее в прошлое. Иными словами, новые привычки возникают очень быстро, а удобная, почти незаметная, быстрая и эффективная финансовая среда становится естественной частью повседневной жизни.