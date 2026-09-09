Латвии нужна стратегия страны с безналичной экономикой
В предвыборный период традиционно много говорится о налогах, здравоохранении, безопасности и государственном управлении. Однако есть еще одна тема, которая способна одновременно улучшить ситуацию во всех этих сферах, - переход Латвии к полностью безналичной экономике.
Сегодня это уже не дискуссия о том, насколько удобны безналичные расчеты. В Латвии ответ на этот вопрос давно очевиден. Настало время говорить о следующем этапе. Наряду с привлечением инвестиций и внедрением технологий искусственного интеллекта одной из ключевых задач экономической политики на ближайшие годы должна стать разработка и реализация государственной стратегии перехода к безналичной экономике. Она может стать мощным катализатором повышения конкурентоспособности страны, особенно на фоне замедленного экономического роста в еврозоне.
Мы уже живем почти в безналичной экономике
На самом деле Латвия уже сегодня очень близка к тому, чтобы стать полностью безналичной страной. Более того, мы гораздо ближе к этой цели, чем принято считать.
Крупные расчеты наличными уже ограничены. При покупке недвижимости использование наличных денег больше не допускается. Банки взаимодействуют со Службой государственных доходов, финансовые данные анализируются (например, налоговая служба анализирует обороты по банковским счетам налогоплательщиков), действуют механизмы предотвращения легализации преступно полученных средств, и государство уже сегодня располагает значительным объемом информации о финансовых потоках.
Поэтому переход к полностью безналичной экономике — это вовсе не революционный шаг. До этой цели остается гораздо меньше шагов, чем может показаться.
Вопрос не в контроле
Нередко можно услышать, что безналичная экономика означает усиление государственного контроля над личными финансами людей. На мой взгляд, это неверная постановка вопроса, поскольку финансовая система уже и сейчас весьма прозрачна.
Кроме того, утверждение о том, что наличные деньги позволяют сохранить приватность, сегодня необоснованно – большинство финансовых операций люди уже совершают в цифровой среде, и именно там сегодня необходимо защищать приватность. И онлайн-транзакции уже сейчас практически полностью находятся в поле зрения систем финансового мониторинга. Понятно, что наличные деньги дают преимущества в теневой экономике – но данный аргумент не является легитимным.
Поэтому главный вопрос заключается вовсе не в контроле. Главный вопрос — в эффективности экономики. Почему мы до сих пор поддерживаем параллельные системы, в которых платежи, бухгалтерский учет, налоговое администрирование и государственные информационные ресурсы зачастую работают разрозненно, а одну и ту же информацию приходится вводить снова и снова?
Истинная цель стратегии страны с безналичной экономикой
Именно здесь начинается следующий этап развития. Цель государственной стратегии перехода к безналичной экономике не должна сводиться лишь к отказу от наличных денег. Ее настоящая задача — создание полностью интегрированной финансовой экосистемы.
Представим себе систему, в которой платеж автоматически отражается в бухгалтерии предприятия, необходимые налоги рассчитываются в режиме реального времени, налоговые декларации формируются практически автоматически, и предприниматель может заниматься развитием своего бизнеса, а не бюрократическими процедурами. То же самое относится и к налоговому администрированию: государству больше не придется тратить огромные ресурсы на контроль исполнения налоговых обязательств.
С технологической точки зрения это уже не фантастический сценарий далекого будущего, а следующий этап цифровой трансформации, который становится вполне реальной перспективой ближайших лет.
Меньше бюрократии, больше производительности
Цель цифровизации не должна заключаться в создании новых административных барьеров. Напротив, ее задача — устранить «трение» в экономике (economic friction).
Понятие «трение» хорошо знакомо нам из школьного курса физики: оно возникает при соприкосновении различных тел, замедляет движение и приводит к потерям энергии.
В экономике действует тот же принцип. Избыточная отчетность, бесконечные согласования и контроль — это то самое «трение», которое отнимает время, силы и ресурсы. Если финансовая информация будет автоматически передаваться внутри единой системы, бизнесу потребуется меньше времени на бухгалтерский учет, меньше административных ресурсов, сократится количество ошибок и ручной работы. Государство, в свою очередь, сможет отказаться от множества процессов, при которых одна и та же информация неоднократно запрашивается у предпринимателей. Именно так выглядит современное и эффективное государство.
Меньше теневой экономики — выгода для всех
Теневая экономика по-прежнему остается одной из наиболее серьезных проблем, сдерживающих конкурентоспособность Латвии. Исследования профессора Арниса Сауки показывают, что ее объем по-прежнему превышает пятую часть экономики страны.
Разумеется, ни одна система не способна полностью искоренить теневую экономику. Однако полностью цифровая и интегрированная финансовая среда значительно сокращает возможности скрывать сделки и одновременно делает честное ведение бизнеса проще и выгоднее, чем недобросовестное. А это соответствует интересам всего общества.
Главное преимущество — конкурентоспособность
Сокращение теневой экономики означает для государства дополнительные доходы. Их можно направить на развитие здравоохранения, образования, безопасности и инфраструктуры либо использовать для снижения налоговой нагрузки.
Однако еще более важный результат — повышение конкурентоспособности страны. Привлекательность страны для инвесторов определяется не только уровнем налогов. Не менее важно, насколько легко открыть компанию, управлять финансами, вести бухгалтерский учет и выполнять налоговые обязательства. Чем меньше «трения» в экономике, тем больше времени предприниматели могут уделять тому, что действительно создает ценность.
Выиграет практически каждый житель
Такие понятия, как «конкурентоспособность» или «эффективность», нередко воспринимаются как что-то абстрактное, далекое от повседневной жизни. Но за ними стоят вполне реальные преимущества для каждого человека.
Прежде всего это удобство и безопасность. Уже сегодня, например, во многих местах Великобритании вы просто не сможете расплатиться наличными — ни в кафе, ни в магазинах. Очень быстро формируется новая привычка, и люди привыкают к ней гораздо легче, чем кажется.
По сути, переход к безналичной экономике — это лишь очередной этап эволюции денег. И вполне вероятно, что через десять или двадцать лет, оглянувшись назад, мы будем воспринимать наличные деньги так же, как сегодня воспринимаем жизнь без банковских карт или без интернета, — как нечто странное и давно ушедшее в прошлое. Иными словами, новые привычки возникают очень быстро, а удобная, почти незаметная, быстрая и эффективная финансовая среда становится естественной частью повседневной жизни.
Но преимущества будут не только в удобстве. Они будут и вполне ощутимыми с экономической точки зрения. Конкурентоспособность создает дополнительную стоимость — за счет роста доходов или снижения издержек. Эта стоимость неизбежно, по крайней мере частично, возвращается людям: через более низкие цены на товары и услуги, более качественные продукты или более высокие зарплаты в компаниях, которые выигрывают от более эффективной экономики. Это происходит не так заметно, но рост благосостояния благодаря повышению конкурентоспособности экономики — вполне реальный и практический результат.
Латвия может стать первой
Во многих сферах Латвия пока догоняет другие европейские страны. Но именно здесь у нас есть шанс стать первыми.
У нас уже есть современная банковская инфраструктура, высокий уровень использования цифровых услуг, одна из самых развитых систем безналичных расчетов в Европе и общество, которое сравнительно быстро адаптируется к технологическим изменениям. Все необходимые элементы уже существуют — осталось лишь объединить их в единую систему.
Задача нового Сейма
Поэтому я считаю, что после октябрьских выборов новый Сейм должен разработать государственную стратегию перехода Латвии к безналичной экономике. Но рассматривать ее следует не как запрет на использование наличных денег, а как один из ключевых проектов по повышению конкурентоспособности страны.
В следующем десятилетии победят не обязательно те государства, где будут самые низкие налоги. Победят те, где будет меньше всего «трения» в экономике и больше образованных людей. Это будут страны, в которых создание бизнеса, выплата заработной платы, проведение платежей, ведение бухгалтерского учета и исполнение налоговых обязательств будут происходить практически незаметно — как единый, непрерывный и взаимосвязанный процесс.
У Латвии уже есть большинство необходимых предпосылок. Теперь задача нового Сейма, а затем и органов государственного управления вместе с самими налогоплательщиками — объединить их в единую, безупречно работающую систему.
Ведь благосостояние страны определяется не только тем, сколько мы работаем. Не менее важно и то, насколько разумно мы организуем собственную экономику.
И следующей историей успеха Латвии может стать не просто безналичная экономика, а современная экономика без лишнего «трения» — экономика, которая станет первой такой в Европе. Было бы приятно стать первыми в чем-то действительно инновационном, умном и современном!