"Шли за женщиной по лесу": жители Суниши организуют вечерние патрули из-за странных незнакомцев

При этом жители подчеркивают, что до сих пор никаких физических нападений или других инцидентов не произошло. Также нет подтвержденных данных о том, что намерения замеченных людей действительно были преступными. Однако несколько похожих наблюдений за короткий период вызвали обеспокоенность местных жителей, особенно в сумерках и вечернее время.