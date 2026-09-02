"Шли за женщиной по лесу": жители Суниши организуют вечерние патрули из-за странных незнакомцев
Жители поселка Суниши в Ропажском крае обеспокоены безопасностью в лесном массиве между Суниши и Муцениеками. В последние дни там несколько раз замечали подозрительные группы незнакомых мужчин, из-за чего местные жители решили организовать вечерние патрули.
Как сообщается тематической группе в Facebook, за последние дни жители рассказали о нескольких случаях, когда поведение незнакомцев вызвало у них чувство опасности. В одном из случаев группа из четырех мужчин быстрым шагом направилась в сторону женщины и ребенка. В другом - трое мужчин, увидев женщину, изменили направление движения и некоторое время следовали за ней по лесу. Чтобы избежать возможной опасности, женщина направилась к другим людям, которых встретила в лесу.
При этом жители подчеркивают, что до сих пор никаких физических нападений или других инцидентов не произошло. Также нет подтвержденных данных о том, что намерения замеченных людей действительно были преступными. Однако несколько похожих наблюдений за короткий период вызвали обеспокоенность местных жителей, особенно в сумерках и вечернее время.
О ситуации уже сообщили в муниципальную полицию, а жители планируют обратиться и в Государственную полицию. Чтобы увеличить присутствие людей в районе и следить за обстановкой, жители Суниши собираются организовать добровольные вечерние патрули. В случае необходимости они будут сообщать правоохранителям о подозрительных ситуациях в лесу и окрестностях поселка. Местных жителей также призывают быть внимательными.
Начальник Центра оперативного управления муниципальной полиции Ропажского края Сандис Гедоминскис подтвердил, что жители информировали правоохранителей об этих случаях. Однако официального подтверждения описанной ситуации пока нет - в муниципальную полицию не поступали ни звонки, ни заявления о конкретных инцидентах.
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Полиция призывает жителей не поддаваться эмоциям и не распространять непроверенные слухи в социальных сетях. При столкновении с подозрительными действиями правоохранители рекомендуют сразу звонить по единому номеру экстренной помощи 112. Как пояснил Гедоминскис, сотрудники Государственной полиции оценивают поступившую информацию и при необходимости привлекают муниципальную полицию. Он подчеркнул, что только своевременная передача информации ответственным службам позволяет оперативно проверить обстоятельства и обеспечить безопасность.