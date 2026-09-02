Семейное образование уже скоро может стать частью школьной программы
Семейное образование хотят включить в программу латвийских школьников с первого по девятый класс. Новый модуль появится в "Социальных науках" с сентября 2027 года.
Министерство образования и науки Латвии (IZM) планирует внедрить содержание семейного образования в качестве отдельного модуля предмета "Социальные науки" для учеников 1-9-х классов. Основное внимание будет уделено ценностному воспитанию и вопросам грамотности в сфере здоровья, а также связи с такими предметами, как биология и спорт.
Об этом говорится в ответе IZM на запрос партии "Прогрессивные" относительно планируемых реформ в сфере образования.
В министерстве отдельно подчеркнули, что введение нового модуля не должно привести к сокращению остального содержания. Модуль будет включен на уровне примерной учебной программы, при этом предусмотренные государственным стандартом базового образования результаты обучения в социальной и гражданской сфере меняться не будут.
"Поэтому сокращение содержания, связанного с гражданским участием, не планируется", - заявили в IZM.
В 2026/2027 учебном году министерство планирует обновить примерную программу и подготовить методические материалы для учителей. Реализацию нового модуля предполагается начать с 1 сентября 2027 года.
Ранее сообщалось, что оппозиционная партия "Прогрессивные" потребовала от министра образования и науки Илзе Индриксоне ("Национальное объединение") объяснить продвижение нескольких существенных изменений в сфере образования менее чем за месяц до начала нового учебного года, а также рассказать, насколько представители отрасли были привлечены к подготовке этих изменений.