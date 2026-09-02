Семейное образование уже скоро может стать частью школьной программы

Ранее сообщалось, что оппозиционная партия "Прогрессивные" потребовала от министра образования и науки Илзе Индриксоне ("Национальное объединение") объяснить продвижение нескольких существенных изменений в сфере образования менее чем за месяц до начала нового учебного года, а также рассказать, насколько представители отрасли были привлечены к подготовке этих изменений.