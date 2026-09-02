Кто мог бы стать президентом Латвии при всенародных выборах?

На вопрос, готов ли СЗК реализовать этот замысел голосами партии "Латвия на первом месте" под руководством Айнарса Шлесерса, представляемой Юлией Степаненко политической силы и других оппозиционных партий, Валайнис ответил, что избиратели будут оценивать партию по выполнению ее программы. "Если мы продвигаем свою инициативу и эта инициатива достигает результата, наши избиратели могут оценить, достигнута ли цель программы", - сказал политик.