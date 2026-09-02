Кто мог бы стать президентом Латвии при всенародных выборах?
Если бы в Латвии ввели всенародные выборы президента, у включенного в санкционный список США Айварса Лембергса были бы большие шансы быть избранным, заявил в подкасте агентства LETA "Политики! Что это вообще было?" министр экономики Латвии Виктор Валайнис.
"Вы много упоминали Айварса Лембергса - он тоже мог бы быть всенародно избранным президентом, и у него были бы очень большие шансы быть избранным", - сказал кандидат в премьер-министры от Союза зеленых и крестьян (СЗК) Виктор Валайнис.
СЗК в Сейме следующего созыва планирует повторно инициировать переход к всенародным выборам президента. По словам Валайниса, у этой идеи может быть поддержка и других политических сил.
На вопрос, готов ли СЗК реализовать этот замысел голосами партии "Латвия на первом месте" под руководством Айнарса Шлесерса, представляемой Юлией Степаненко политической силы и других оппозиционных партий, Валайнис ответил, что избиратели будут оценивать партию по выполнению ее программы. "Если мы продвигаем свою инициативу и эта инициатива достигает результата, наши избиратели могут оценить, достигнута ли цель программы", - сказал политик.
Валайнис допустил, что и нынешний президент Эдгар Ринкевич мог бы претендовать на этот пост на всенародных выборах, если бы сам решил баллотироваться.